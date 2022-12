Népszava;

2022-12-08 17:30:00

Beach, partik, balatoni pirkadatok – Megjöttek a Balaton Sound első nevei

Európa legmenőbb vízparti zenei fesztiválja 2023-ra is világsztárok sorát jelentette be. A világ legjobbjait soroló DJ Mag TOP 100 lista legelőkelőbb helyeiről is érkeznek fellépők, így például a trance gyökerekkel rendelkező Armin Van Buuren, vagy akár Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, KSHMR és Vini Vici.

A Sound nem csupán az esti bulizások helyszíne, így érdemes kihasználni minden pillanatát, ezért a szervezők számos izgalmas nappali programmal is készülnek. Lesz vízben táncolós Splash party, matracos csobbanás, koktélozós beach klub a legjobb magyar DJ-k zenéivel, de láthatunk extravagáns divatbemutatókat vagy belefuthatunk nemzetközi utcaszínházak felvonulásaiba is. Mindemellett az egészségtudatosabb látogatók techno yogával és egyéb sportprogramokkal vezethetik le a hosszú éjszakákat.

Az első nevek között, a már említetteken túl eljön Robert Etheridge, azaz Dimension, az Egyesült Királyság egyik legkülönlegesebb elektronikus zenei előadója, akit a tánczene új hullámának egyik jelentős szereplőjeként emlegetnek, miután első kislemezét követően hamar nevet szerzett magának a drum&bass szcénában.

Hosszú kihagyás után indul turnéra és jön a Soundra is Hardwell, Hollandia és a világ egyik legnépszerűbb DJ-producere. Érkezik a 2023-as Soundra az angol DJ, producer és televíziós személyiség, Joel Corry, az elektronikus zene nagyágyúja, az MTV „Being Joel Corry” című digitális sorozatának sztárja. Elfogadta a Sound meghívását a francia dj, zenei producer Kungs, aki az ausztrál funk trio, a Cookin’ on 3 Burners dalának feldolgozásával robbant be a köztudatba. És jön Zamárdiba az Ofenbach, a Párizsból induló dance-pop duo, aminek teltházas partik és nagy fesztiválfellépések jelzik útját.

A Balaton Sound 2023-ban június 28-tól tart július 1-ig, a megszokott helyen, Zamárdiban.