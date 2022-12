Szalai Anna;

Budapest;temetkezés;drágulás;

2022-12-08 15:35:00

Drága lesz a búcsú is, jelentősen emelik Budapesten a temetések hatósági díjait

A fővárosi önkormányzat 17 százalékkal emeli a temetkezés hatósági díjait jövő januártól, ha a közgyűlés egy hét múlva megszavazza a javaslatot. De lesz "alapcsomag" is.

Újra nekifut a városvezetés a temetői hatósági árak emelésének. 2020-ban egyszer már tettek rá egy kísérletet, de a Demokratikus Koalíció megfúrta a javaslatot. Holott már akkor több százmillióval kellett kipótolni a Budapesti Temetkezési intézet (BTI) büdzséjét a fővárosi önkormányzat kasszájából a szolgáltatás fenntartásához. A fővárosi temetkezés hatósági árai ugyanis 2014 óta változatlanok, míg a piaci termékek árát 2020-ban fagyasztották be. A BTI árai mára érdemben elmaradnak több város, így például Székesfehérvár, Pécs, Szeged, Debrecen díjtételeitől.

Az ügy egészen idáig nem került újra terítékre, de a 2023-as költségvetés számait látva Karácsony Gergely főpolgármester kabinetje most ismét készített egy erre vonatkozó előterjesztést, amely jövő héten kerül a Fővárosi Közgyűlés elé.

A BTI időközben a több fővárosi céggel együtt beolvadt a Budapesti Közművekbe, így a temetkezési közszolgáltatás veszteségét most máshonnan – például köztisztaság, zöldfelület-kezelés – elvont forrásokból pótolja a cég. Az áremelés a városvezetés szerint nem halogatható tovább. A hatósági ár esetében az infláció önmagában 20,3 százalékos, a piaci szolgáltatások körében 8,57 százalékos emelést indokolna – olvasható a Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes által a Fővárosi Idősügyi Tanács számára készített háttéranyagban.

A városvezetés első körben az inflációval megegyezően emelte volna a hatósági díjtételeket, többek között a sírhelyek megváltási és újraváltási díjait, a temetőn belüli szállítás költségét, a sírhely ki- és visszahantolásának árát, a gépjármű behajtás tarifáját. A szabadpiaci szolgáltatások ennél jóval szélesebb kört ölelnek fel, ide sorolható például az elhunytak, a hamvak kezelése, a halott előkészítése, a búcsúztatás vagy a koporsó és sírkőkészítés.

A Fővárosi Idősügyi Tanács észrevételeit figyelembe véve a városvezetés kissé korrigálta a fenti első körös javaslatot. A lakosság terhelését némileg csökkentve a vállalkozók (például sírkövesek) által fizetendő díjat emelik meg jobban. (A sírkövesnek is fizetnie kell a temetőhasználatért, amikor például bemegy felhelyezni a sírkövet.) Így a lakosság által fizetendő hatósági temetkezési díjak 17,03 százalékkal emelkednek. Mivel a temetés ára hatósági és szabadáras díjtételekből áll össze, a valóságban a hamvasztásos temetés ára egészében 4,6 százalékkal emelkedik. A koporsós temetéseknél a díjak fele szabadáras, ezért az egész temetési költségre vetített emelés nem éri átlagosan 7,8 százalékot. Kiss Ambrus által közölt adatok szerint Budapesten most összesen 350 ezer forintba kerül egy hamvasztásos temetés, míg 603 ezer be kerül a koporsós végtisztesség. A vállalkozók terhei a lakosságinál jóval erőteljesebben, a vidéki szinthez igazított díjtételek 4,2 szeresére emelkednek.

A városvezetés szociális elkötelezettségéből fakadóan összeállított egy „szolgáltatási alapcsomagot”, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévők is méltósággal, de kisebb anyagi megterhelés mellett vehessenek búcsút hozzátartozójuktól. Ez az alapcsomag az Új köztemetőben végzett hamvasztásos temetést foglalja magába, amelynek ára a 155 ezer lenne a megemelt díjakból összeálló 173 ezer forintos számla helyett. Az alapcsomagba a következők tartoznának: a hamvak szállítása, halotthűtés 2 napig, külső ravatal, 1-es urnafülke az Újköztemetőben 10 éves bérleti idővel, műanyag urna, hamvasztásos egységcsomag, harangozás – olvasható a háttéranyagban.

Az áremeléssel 465 millió forinttal kevesebb támogatást jövőre biztosítani a Budapesti Közműveknek a temetők működtetésére. Az áremelést is tartalmazó rendeletmódosítás január elsejétől lép életbe, ha a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdán elfogadja az erre vonatkozó előterjesztést.