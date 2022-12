R. Hahn Veronika (London);

Árad a panasz Harryből és Meghanből

A média az első számú célpontja a sussexi hercegi pár saját szavaival előadott vádjainak, de a királyi család is csak egy hétre lélegezhet fel. Megkezdődött a Netflix H&M dokuszériája.

Csütörtök reggel annyian álltak készenlétben, hogy azonnal lecsapjanak a Harry & Meghan dokumentumfilm-sorozat első három részére, hogy a Netflix rendszere rövid időre összeomlott. Sussex hercegének és hercegnéjének videómemoárja, amely a Spotify szolgáltatóval kötött podcast megállapodással együtt vagy 100 millió fontot (48 milliárd forint) hoz kaliforniai konyhájukra, két határozott felelősségkizárással kezdődik: „A királyi család tagjai visszautasították, hogy észrevételeket fűzzenek a sorozat tartalmához.” Illetve: „Minden interjú 2022 augusztusa előtt készült", azaz II. Erzsébet kereken három hónappal korábbi, szeptember 8-i halála nem befolyásolta az üzenetet.

Péntekre vita alakult ki a királyi paloták kommunikációs csapatai és a Netflix között. Míg udvari források vitatták a gyártók érdemi megkeresését, a streamingcsatorna ragaszkodott saját verziójához, hogy mind a király, mind a walesi herceg lehetőséget kapott véleménye kifejtésére.

Az első három óra megtekintése után sokan gondolhatják: szerencse, hogy Harry nagymamája nem élte meg kedvenc ügye, az itt Empire 2.0-ként emlegetett Nemzetközösség kipécézését. Kiemelt szerepet kap a már a hírhedt Oprah Winfrey-interjúban is emlegetett fajgyűlölet. Meghan személyes támadásként élte meg, hogy a 2017-es sandringhami karácsonyi vacsorán Michael of Kent herceg (magyar gyökerekkel rendelkező) felesége egy Blackamoor-, afrikai figurát ábrázoló brossot viselt, még ha ezért később bocsánatot is kért. Harry szerint a „királyi családban az ember gyakran a probléma, és nem a megoldás része. Nagy adag tudatalatti előítélet van jelen, aminek orvoslásán mindenkinek, neki magának is folyamatosan dolgoznia kell”.

Az egyoldalú, kételyeket, az emlékezet esetleges más verzióit nélkülöző hatrészes széria első három része után az udvar fellélegezhet, hiszen az egyik legkomolyabb vád az volt, hogy Meghan nem kapott védelmet a sajtóval szemben. Harry olvasatában „néhány családtag úgy volt vele, ha az én feleségemnek át kellett mennie a tűzkeresztségen, akkor a te barátnőd miért lenne kivétel? Miért részesülne különleges elbánásban? Amire az a válasz, hogy nem szabad elfeledkezni a faj-motívumról”.

A pár össztűz alá vette a brit médiát, ismételt összehasonlításokat téve a Harry édesanyjával, Diana walesi hercegnővel és Meghannal szembeni inzultusok között. A hercegné úgy érzi, maga az udvar táplálta a sajtót „szaftos történetekkel” az esküvő előtt. Noha Vilmos a közelmúltban kifejezetten kérte, ne kerüljön képernyőre többször az édesanyjukkal készült ellentmondásos BBC-interjú, Harry részleteket engedett bejátszani, sőt leszögezte: ha Martin Bashir csalással vette is rá Dianát a beszélgetésre, „ő az igazságot mondta el saját tapasztalatairól”. Míg Meghan az ugyancsak a BBC által felvett eljegyzési riportot megrendezett valóságshow-ként becsmérelte, elárulva, hogy azt előre begyakorolták, Harry az udvari tudósítókat a „királyi család meghosszabbított piár szárnyának” nevezte.

A dokuszéria első három epizódja, amelyet december 15-én követ a záró trió, a sok keserűség mellett üde, szívmelengető visszaemlékezéseket és eddig nem látott fotókat, videókat is tartalmaz az egymás iránt láthatólag rajongó házaspárról és gyermekeiről. A következő felvonások keserűbb pirulákat nyomhatnak le a rokonok torkán, miután az előrejelzés szerint a Sussexek „kiiratkozásáról” és Amerikába költözéséről szólnak.

