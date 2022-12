Hatalmas korrupciós botrány kezd gyűrűzni az Európai Parlament körül, az egyik EP-alelnököt is őrizetbe vették

Á. Z.;

korrupció;Európai Parlament;botrány;nyomozás;Katar;

2022-12-10 08:51:00

A 2022 júliusában indított nyomozás gyanúja szerint egy Perzsa-öböl menti ország pénzzel és nagy értékű ajándékokkal vesztegette meg az Európai Parlament tisztségviselőit, hogy lobbizzanak az érdekében.

Bűnszervezet, korrupció és pénzmosás gyanúja miatt legkevesebb 17 helyszínen házkutatást tartottak, öt embert pedig kihallgatásra őrizetbe vettek pénteken a belga fővárosban, Brüsszelben annak a nyomozásnak részeként, amely azt vizsgálja, hogy egy Perzsa-öböl menti ország miként befolyásolta pénzzel és nagy értékű ajándékokkal az Európai Parlament tisztségviselőit, hogy lobbizzanak az érdekében – írja a Le Soir.

Az egyik, a nyomozás célkeresztjében lévő személy a belga lap szerint Eva Kaili, az Európai Parlament 14 alelnökének az egyike, az ellenzéki görög párt, a Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASZOK) tagja, akit az élettársával együtt vittek be a brüsszeli lakásukban tartott péntek délutáni házkutatás nyomán. Egy este fél 11 előtt megjelent tweet tanúsága szerint a 44 éves politikus, volt televíziós műsorvezető tagságát azonnali hatállyal felfüggesztették Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) EP-frakciójában, a Kathimerini szerint pedig a PASZOK-ból ki is zárták.

The Socialists and Democrats group in the European Parliament has taken the decision to suspend MEP Eva Kaili’s membership of the S&D Group with immediate effect, in response to the ongoing investigations.