Gál Mária;

Magyarország;Schengen;drótkerítés;

2022-12-11 13:21:00

Magyarország a leggyengébb láncszem a migrációs láncban

26 millió európait tart fogva az ÖVP, amely egy új probléma létrehozásával próbált orvosolni egy meglévő problémát, de csak saját politikai jövőképének hiányát bizonyította be, reagált az osztrák vétóre a legnagyobb osztrák napilap.

A konzervatív-liberális Die Presse két véleménycikkben is keményen bírálta, hogy a bécsi kormány megakadályozta Románia és Bulgária schengeni csatlakozását és az Ausztriára nehezedő illegális migráció kapcsán Magyarország felelősségét is felvetik. De ezt jelzik a számok is - annak ellenére, hogy hazánkban évek óta a migráció megfékezése kormányzati prioritás, szögesdrót kerítéssel védjünk a schengeni határt, az illegális bevándorlók tetemes része Magyarországon át jut el Ausztriába.

Az Oliver Grimm által jegyzett véleménycikk nyíltan fel is veti Magyarország felelősségét. "A belügyminiszternek és kancellárjának (vagy éppen fordítva?) kétségtelenül igaza van, mert a török határról Ausztriába tartó illegális migránsok növekvő száma a Balkánon átkelve komoly problémát jelent. De hogyan lehetne erre az a megoldás, hogy elutasítják Bulgária és Románia csatlakozását a schengeni térséghez? Ezek az emberek már legalább egy schengeni tagállamon, nevezetesen Magyarországon keresztül utaznak. Ha követnénk a belügyminiszter érvelését, miszerint nem hajlandó kiterjeszteni egy diszfunkcionális schengeni övezetet, nem kellene-e, Magyarországot kirúgni? Ez persze groteszk lenne. De az is groteszk, ha az osztrák köztársaság - konkrétan: a kormánykoalícióban lévő ÖVP - most hétmillió bolgárt és 19 millió románt büntet azért, mert az egész Unió képtelen kezelni az európai migrációs válság gyökerét " – olvasható a Die Presse cikkében.

Wolfgang Böhm, a lap európai ügyekre szakosodott újságírója is felveti a magyar felelősség kérdését. A szakújságíró az osztrák kormány és kancellár Európa-politikáját bírálja, meglehetősen "szerénynek" nevezi, és azt kifogásolja, hogy Ausztria elszigetelődik a Schengen vétóhoz hasonló magányos, az európai egységgel szembemenő lépésekkel. Úgy értékeli, hogy az Ausztriát, a többi uniós tagállamnál jobban sújtó menekültáradat megoldására a bécsi kormány nem tett reális erőfeszítéseket, nem próbálta felhívni a tagállamok figyelmét a problémára mielőtt vétózott. „Hol volt a kancellár lobbytevékenysége?” – vetette fel a szerző, majd hozzátette: „Karl Nehammer beszélt Orbán Viktor magyar kormányfővel és Aleksandar Vucic szerb elnökkel. Csak kettő azok közül, akik elsősorban felelősek ezért a zűrzavarért".

Magyarország menekültpolitikájának bírálata egy, az IntelliNews szakportálon megjelent elemzésben is felmerül. A román G4media portál ismertette Marcus How, a bécsi székhelyű, üzleti és politikai kockázati kérdésekkel foglalkozó tanácsadó cég, a VE Insight elemzési vezetőjének írását, miszerint Karl Nehammer osztrák kancellárt Horvátország egy ígérettel és egy fenyegetéssel vette rá arra, hogy néhány nap alatt megváltoztassa döntését, és annak ellenére támogassa Horvátország schengeni csatlakozását, hogy saját adatai szerint is az Ausztriába érkező illegális migránsok egyik forrása épp az adriai ország. A szerző magas szintű forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy Nehammert két érvvel győzték meg a horvátok. Először is - biztosítékokat kapott arra, hogy Ausztria földgázt fog kapni egy újonnan megnyitott horvátországi LNG-terminálból. Másodszor - megfenyegették, hogy az osztrák cégek nem jutnak több nagy infrastrukturális beruházási szerződéshez Horvátországban.

Az osztrák belügyminisztérium, egy saját, nem publikus tanulmányára hivatkozva vétózta meg Románia és Bulgária Schengen-csatlakozását, amely ugyan ellentmond a Frontex adatainak, de Bécs ragaszkodik hozzá. Eszerint a 2022-ben illegálisan Ausztriába érkező menekültek 40 százaléka Szerbián keresztül, további 40 százaléka Magyarországon, Románián és Bulgárián keresztül, 20 százaléka pedig egyéb útvonalakon keresztül érkezett.

De az ÖVP (Nehammer pártja) „továbbra is udvarol Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, csak 2022-ben három fontos találkozót tartott vele a kancellár, annak ellenére, hogy Magyarország „a leggyengébb láncszem a migrációs láncban”. Az Orbán-kormány a menedékkérők számára gyakorlatilag lehetetlenné tette a menedékkérelem benyújtását, ezzel is arra késztetve őket, hogy Ausztria felé vegyék az irányt – állítja a bécsi elemző.