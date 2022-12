nepszava.hu;

EU;Oroszország;szankciók;megbízott;

2022-12-12 13:09:00

Szankcióügyi megbízottat nevez ki az Európai Unió

A cél megnehezíteni, hogy bárki megkerülhesse az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket.

Szankcióügyi megbízottat készül kinevezni az EU, hogy így próbálja meg megnehezíteni a többi között az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések megkerülhetőségét – írja a Financial Times.

A lap értesülései szerint a megbízottnak azt a David O'Sullivan kérték fel, aki 2014 és 2019 között az EU-nagykövet volt az Egyesült Államokban, jelenleg mlég az Institute of International and European Affairs nevű kutatóintézetet vezeti. Januártól meg is kezdi a munkát, egy magas rangú uniós tisztségviselő a lapnak elmondta, az Európai Bizottság (EB) kedden fog bejelentést tenni a kinevezésről. Az óvatos fogalmazásból, illetve a jelölt személyéből arra lehet következtetni, hogy az új megbízott inkább diplomáciai, semmint ellenőri jellegű feladatkörrel fog rendelkezni.

Ez azt jelenti, hogy David O'Sullivan az EU megbízásából fog lobbizni külföldi országoknál a szankciók betartása érdekében.