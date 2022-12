Juhász Dániel;

oktatás;

2022-12-12 19:19:00

Titokban iskolaigazgatókkal egyeztetne a kormány

Továbbra sem tudni, mi hangzott el azon a szombati kormányülésen, amelyre Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár mellett a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke is meghívást kapott. Horváth Péter lapunk megkeresésére mindössze annyit mondott, miről nem volt szó: állítása szerint az elmúlt hetek eseményei - tanársztrájk, polgári engedetlenség, tüntetések és más, diákok és szülők által szervezett akciók - nem voltak terítéken.

Az NPK elnöke ugyanakkor megerősítette, várhatóan pénteken lesz egy szakmai egyeztetés, ahova több iskolaigazgatót is meghívtak, de a részleteket nem ismeri. Múlt héten erről Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ügyvivője is beszélt lapunknak, igaz, a PDSZ nem kapott meghívást az eseményre, arról csak kollégáiktól szereztek tudomást. A szakszervezet ezért még pénteken levélben fordult a köznevelési államtitkársághoz, hogy az eddig titokban szervezett egyeztetésre a PDSZ is kapjon meghívást. Nagy Erzsébet hétfőn azt közölte lapunkkal, levelükre semmilyen választ nem kaptak.

Nem hívták meg a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ) sem. Az érdekképviselet hétfőn a kormányhoz fordult egy oktatási nemzeti kerekasztal összehívását kezdeményezve, ahova az oktatás összes szereplőjét - szakszervezetek, szakmai és civil szervezetek, diákok, szülők képviselői - meghívják. A PSZ szerint jelenleg átláthatatlan, hogy kivel és miről akar egyeztetni a kormány. Mindezzel kapcsolatban lapunk is érdeklődött a Belügyminisztériumnál, de tájékoztatást nem kaptunk.