MTI-Népszava;

USA;törvény;aláírás;Joe Biden;azonos neműek házassága;

2022-12-14 01:28:00

Joe Biden aláírta a törvényt az azonos neműek házasságának védelméről

Ennek értelmében az Egyesült Államok szövetségi államainak el kell ismerniük minden házasságot, amelyet legálisan kötöttek egy másik szövetségi államban.

Az amerikai elnök kedden ünnepélyes ceremónia keretében aláírta a törvényt az azonos neműek házasságának védelméről.

A Respect For Marriage Act – Írja a CNBC – nem értelmében az Egyesült Államok szövetségi államainak el kell ismerniük minden házasságot, amelyet legálisan kötöttek egy másik szövetségi államban. Szövege nemcsak az azonos neműek közötti, hanem az eltérő bőrszínűek és nemzetiségűek között kötött házasságok védelméről és arról is szól, hogy az azonos nemű házaspároknak ugyanolyan szövetségi szintű támogatás jár, amilyet a hagyományosban élők kaphatnak.

A törvény benyújtásához a félelem adta a lendületet, hogy a Legfelsőbb Bíróság, amely júniusban megvonta a terhesség-megszakításhoz fűződő szövetségi szintű jogot az 1973-as Roe v. Wade eltörlésével, megváltoztatja az azonos neműek házasságának országos szintű elismerését biztosító 2015-ös határozatát az Obergefell v. Hodges perben. Amennyiben a bírói testület megvonja ezt a szövetségi jogot, akkor az egyes szövetségi államok szabadon dönthetnek arról, hogy mely házasságformákat ismerik el törvényesnek saját területükön.

Az azonos neműek házasságáról szóló jogszabályt több hónapos vita után fogadta el az Egyesült Államok kongresszusa, a törvény az elnök aláírása után léphet hatályba. A képviselőházon 258-169 arányban ment át, a demokraták mellett 39 republikánus képviselő is megszavazta, korábban a szenátusban 61-39 arányban, 12 republikánus szenátor támogatásával fogadták el.

Joe Biden – emlékeztet a CNBC – egy 2008-as alelnökjelölti vitában még azt mondta, sem ő, sem az akkor elnökjelölt Barack Obama nem támogatja a házasság definíciójának a megváltoztatását. 2010-ben még alelnökként egy televíziós interjúban támogatta először nyilvánosan az azonos neműek házasságának legalizálását. 1996-ban szenátorként még megszavazta a házasság védelméről szóló törvényt (Defense of Marriage Act), amely kimondta, hogy a házasság egy nő és egy férfi közösségét jelenti. Ennek a törvénynek a helyére lép most a Respect For Marriage Act.

A Fehér Ház kertjében tartott aláírási ceremónián Joe Biden elnök úgy fogalmazott, hogy ez a törvény és a szeretet, amelyet védelmez csapást mér a gyűlölet minden formájára, és hozzátette, hogy a jogszabály minden egyes amerikai embernek számít. Az ünnepségen részt vett Kamala Harris alelnök és férje, valamint számos ismert melegjogi aktivista, illetve homoszexualitását nyíltan vállaló közszereplő, és meghívást kapott a tulajdonosa annak a Colorado Springs-i LMBTQ éjszakai szórakozóhelynek, ahol novemberben egy szintén a közösséghez tartozó férfi öt embert megölt és kettőt megsebesített.