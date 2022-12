P. L.;

börtön;elutasítás;fellebbezés;kábítószer-kereskedelem;Herczeg Zoltán;

2022-12-14 12:56:00

Elutasították a fellebbezést, börtönben marad Herczeg Zoltán

Helybenhagyták az elsőfokú bíróság végzését.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, a karácsonyt és a szilvesztert is rács mögött kell töltenie Herczeg Zoltánnak, csakúgy, mint a másik férfinak, akit október végén fogtak el kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. A kényszerintézkedés hatálya február 23-ig tart. Az ellenzéki körökben ismert divattervező korábban a fogyasztást elismerte, azonban azt tagadta, hogy árulta is volna a drogot. A döntés ellen ügyvédjével együtt fellebezett, most azonban kiderült, hiába.

A 24.hu megkeresésére ugyanis a Fővárosi Törvényszék szóvivője, Szabó József azt közölte, helybenhagyták az elsőfokú bíróság végzését, így a divattervezőt szökés, elrejtőzés, valamint bizonyítékok megsemmisítésének a veszélyére hivatkozva börtönben tartják a jelzett dátumig.

A BRFK nyomozói október 21-én fogták el a két férfit, egyiküknél összesen körülbelül 100 gramm marihuánát és 16 gramm kokaingyanús port, a másik férfinál körülbelül 85 gramm növényi törmeléket, valamint 1 gramm szintén kokaingyanús port találtak. Ennél a mennyiségnél kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés szabható ki a kábítószer-kereskedelem bűntettéért.