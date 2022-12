Szalai Anna;

költségvetés;Fővárosi Közgyűlés;

2022-12-14 11:39:00

Elfogadták a főváros jövő évi „Titanic” költségvetését, a DK 100, a Fidesz 120 milliárdos kockázatot lát

A Fidesz szerint az év közepére csődbe megy Budapest vagy alapvető közszolgáltatásokat kell megszüntetni.

A Horn Gyula sétány elnevezése körüli vitával indult a Fővárosi Közgyűlés idei utolsó ülése. A kormánypártiak szerint a volt miniszterelnök túlságosan vitatott politikus volt ahhoz, hogy róla közteret nevezzenek el. Az ellenzékiek szerint nem. A polémiát még az első egészen más témájú előterjesztés tárgyalásakor is folytatta volna a Fidesz-frakció, de Karácsony Gergely főpolgármester véget vetett a színjátéknak, mondván: „tűrjük a vitát, de szeretjük, ha napirendi pontra vonatkozik. Ezt követően tartottak egy villám zárt ülés az intézményvezetőkről.

A bevételi oldalon bizonytalanságot jelent az állami normatívák most zajló felülvizsgálata az elszálló energiaárak miatt, ami remélhetőleg többlet bevételhez juttatja majd az önkormányzatokat. A mértéke azonban egyelőre nem ismert. Bizonytalan az iparűzési adóbevétel is, hiszen az infláció miatt több bevételre számíthatna a főváros, de az energiaválság miatt bedőlő cégek csökkenthetik is ennek összegét. A terv egyébként 195 milliárd, ami a teljes bevétel 75 százalékát teszi ki.

A kiadási oldalon ennél jóval nagyobb kockázatokat lát a pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes. A legfontosabb ezek közül a sokat emlegetett energia ár, amiről egyelőre nem tudható hol áll meg az év második felében. A másik a bérek kérdése, a főváros mindenesetre tartani kívánja a tavaly aláírt bérpolitikai megállapodást, ami 15 százalékos emelést irányoz elő. Az uniós forrásoktól függ a járműopciók lehívása, amelyre jövőre van utolsó lehetőség, ami önmagában több mint 10 milliárdos kockázat. Kiss Ambrus azt is elmondta, hogy egy likviditási csomagról egyeztetnek a kormánnyal, amelyben a közszolgáltatásokra kapott állami normatíva felülvizsgálata, a közösségi közlekedéshez kapott támogatás kifizetésének ütemezése is szerepel.

A papír mindent elbír – jegyezte meg Bagdy Gábor fideszes képviselő, aki szerint az idei költségvetésben kevesebb kockázat volt, így is „teljes mértékben kiszáradt a főváros, a korábban felhalmozott tartalékok elfogytak és a városvezetésnek súlyos kétségei vannak afelől, hogy a 25 milliárdos folyószámlahitelt vissza tudják-e fizetni. A korábbi pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes hiányolta a takarékossági intézkedéseket, mert ennek hiányában a csőd felé kormányozzák a főváros hajóját. Bagdy szerint 120 milliárd hiányzik a költségvetésből, ami a büdzsé negyede. Ha így maradnak a dolgok, akkor az év közepére csődbe megy a város, vagy kénytelen lesz alapvető közszolgáltatásokat kell feladni vagy súlyosan csökkenteni.

Az iparűzési adóbevételt szerintük 20 milliárddal van túlbecsülték, de nem látják megalapozottnak az energiakompenzációként várt 9 milliárdos, illetve a BKV támogatásaként remélt 12 milliárdot sem. A bevételi oldalon a DK szerint 40-50 milliárddal kevesebb folyhat be a tervezettnél, miközben a kiadási oldalon legalább ennyivel többre kell számítani például a béremelések és a közműcégek növekvő energiaszámlái miatt. De hiányolják azt is, hogy nem készült havariaterv, nincs ütemterv arra, hogy milyen ütemben csökkentik vagy állítják le a közszolgáltatásokat.

Wintermantel Zsolt Fidesz frakcióvezető rögvest belekapaszkodott a DK különvéleményébe és meg is hozta az ítéletet: ez történik, ha ilyen szedett-vedett koalícióra bízzák egy város irányítását.

Egyszer majd eljönnek azok a boldog idők, amikor újra egymás torkának eshetünk, de ez nem most van - üzent a DK-nak Zugló szocialista polgármestere Horváth Csaba, aki egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a kormány meglehetősen alul tervezi a szolidaritást és a segítségnyújtást a lakosságnak és az önkormányzatoknak, utóbbi szektortól tízmilliárdokkal többet von el ezen a címen jövőre.

Másrészt arra is rámutatott, hogy az önként vállalt feladatok összesen 9,2 milliárd forint kiadási tételt jelentenek, amely nem is lenne teljes egészében megtakarítható, miközben a nappali melegedők, a családok átmeneti otthonainak bezárása, vagy éppen a rezsitámogatás megszüntetése nagy társadalmi károkat okozna. Új beruházást pedig nem indítanak. A havaritervről megjegyezte, hogy készülhet ilyen. De a főváros esetében nem az történik, mint a Titanicnál, amely túl későn vette észre a jéghegyet. Ők már régóta látják és jelzik is. Ha mégis elsüllyedne a város költségvetése, akkor az azért lesz mert túl sok a jéghegy és a köztük lévő út is befagyott.

Senki nem örömmel szavazza meg azt a költségvetést, jegyezte meg Karácsony Gergely, aki szerint nem állítják, hogy nincs nagyon nagy bajban a főváros, de legalább megpróbálnak kijutni a jegyhegyek szorításából. Majd megjegyezte: az, hogy a Fidesz egyetlen módosítót se nyújtott be, jelzi, hogy ennél jobb megoldásokat ők se találtak. Az előterjesztést végül 17 igen, 11 nem és 2 tartózkodás mellett fogadták el.