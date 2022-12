MTI-Népszava;

temetés;gyász;Csapó Gábor;

2022-12-14 19:27:00

Elbúcsúztatták Csapó Gábort

A Farkasréti Temetőben végső nyugalomra helyezték a 72 esztendős korában elhunyt Csapó Gábor olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót.

A pólós társadalom nevében a korábbi vasasos csapattárs, Faragó Tamás búcsúzott tőle, az olimpiai közösséget képviselve pedig - amint arról a magyar szövetség a megemlékezésében beszámolt - Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke tartott gyászbeszédet.

Csapó Gábor - sportági becenevén Dudi - 1970-ben került a válogatottba, és a nemzeti csapat kulcsemberének számított: 1973-ban a belgrádi világbajnokságon győztes csapat egyik legjobbja volt. Pályafutásának csúcsát az aranyéremmel zárult 1976-os montreali olimpia jelentette, de tagja volt az 1980-as moszkvai olimpián harmadik helyezett együttesnek is. Szerepelt a Bécsben (1974) és Jönköpingben (1977) Eb-győztes válogatottban is. Éremgyűjteményét három világbajnoki (1975, 1978, 1982) és egy Eb-ezüstérem (1983) egészíti ki. A magyar válogatottban 1970-től 1983-ig 272 alkalommal játszott. Rendíthetetlen oszlopa volt a Bajnokcsapatok Európa Kupáját, Kupagyőztesek Európa Kupáját és bajnokságok sorozatát nyerő Vasasnak is.