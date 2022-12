P. L.;

2022-12-15

Matolcsy Ádám baráti köréhez köthető egy New York-i luxusapartman megvásárlása

Tizennégy milliárd forintnyi dollárért került magyar kézbe.

Tizennégy milliárd forintnyi dollárért magyar kézbe került a manhattani Crown Building legfényűzőbb, 348 négyzetméteres luxusapartmanja. A 444 szerint az elérhető dokumentumok alapján Matolcsy Ádám, Matolcsy György jegybankelnök fiának híres-nevezetes baráti köre sejlik fel a tranzakció hátterében.

A New York-i ingatlanvásárlás adásvételi szerződésén szereplő L. T.-ről kevés tudható, LinkedIn-profilja szerint azonban a Raw Development Kft. munkatársa, amelynek tulajdonosa a Somlai Invest Zrt.-n keresztül Somlai Bálint, Matolcsy Ádám barátja. A céget alaposan kitömte közpénzmilliárdokkal a Matolcsy György elnökölte MNB, előbb a Széll Kálmán téri Postapalota teljes körű felújítását, majd az MNB Szabadság téri székházának felújítását is ez a cég nyerte meg, a két projekt összesen körülbelül 85 milliárd forintba került.

Korábban a Válasz Online Matolcsy Ádám köréhez sorolta a korábban már említett Felis Magántőkealapot, de az Unciát, az Arezzót, a Bremdalt, az Aurumot és a Közép-Európai III. Magántőkealapot is. A cégeket a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. köti össze, aminek a Felis résztulajdonosa. Korábban a DryImmo Ingatlankezelőn keresztül Száraz István volt a cég tulajdonosa, később a Felis ezt a céget teljesen átvette, Száraz István pedig a Quartzot birtokba vevő cég vezérigazgatója maradt.

A Crown Building 4. emelettől a 26. emeletig tartó részét 2015-ben vette meg 475 millió dolláros rekordáron Michael Shvo és Vladislav Doronin, azzal a céllal, hogy Aman Resorts márkanéven luxusapartmanokat és hatcsillagos szállodát alakítsanak ki. Összesen mintegy 1,4 milliárd dollárt költöttek a projektre, ebből 83 szállodai szobát és 22 lakást alakítottak ki. A hotel augusztus elején nyílt meg, azonnal a legdrágább lett egész New Yorkban, 3567 dollárt (átszámítva közel másfél millió forintot) kell fizetni a legolcsóbb szobáért éjszakánként, reggeli nélkül. Hétvégénként az ár ennél is magasabb.

A 444 cikke részletesen beszámol a megvásárolt 348 négyzetméteres apartman megalomán luxusáról. A lakást megvásároló MN A18 LLC névre hallgató céget az Egyesült Államokban jegyezték be, ennek ellenére a lap szerint a vevő valójában magyar. A céget tavaly tavasszal jegyeztette be a nyilvánosság számára ismeretlen R. E. 2022. június 30-án pedig egy bizonyos L. T. írta alá az adásvételi szerződést, aki szintén ismeretlen. A szerződésben azonban a Lövőház utca 39-es számú budapesti cím szerepel, egy irodaház címe.

Az említett R. E.-hez tavaly áprilisban két cég volt köthető, a Millymo Zrt. és a Báthory 2015 Kft. Mindkettőt ő alapította, azonban az ingatlanvásárlás idejére már átvette őket a Felis Magántőkealap. Viszont mindkét cégnél R. E. maradt az ügyvezető, ugyanígy történt ez az MN A18 LLC esetében is. Jogszabály szerint a magántőkealapok tulajdonosai elrejthetők a nyilvánosság elől, csak a Matolcsy György által elnökölt Magyar Nemzeti Bank tudja ellenőrizni őket.

A terv teljesülésének idejére R. E. kikerült a magyarországi cégekből, a Millymo Zrt. és a Báthory 2015 Kft. vezetését V. M. vette át, aki a lap szerint Matolcsy Ádám barátja, Száraz István több cégét is irányítja. Korábban emellett lapunk beszámolt arról, hogy az. R. E. által alapított, majd a Felis Magántőkealapnál landolt Báthory 2015 Kft. szerezte meg azt az 1,3 milliárd forint értékű svábhegyi luxusvillát, amibe ezt követően Matolcsy Ádám költözött be. Lapunknak idén februárban a jegybankelnök fia úgy nyilatkozott: „Jelenleg nem tartózkodom az említett ingatlanban. Valóban béreltem az ingatlant és tartózkodtam is ott, illetve nem kizárt, hogy a jövőben is igénybe fogom venni a bérleti konstrukciót.”

A céghálónak idő közben új központja lett a Pusztaszeri út 59–67-ben, amit szintén megvett 2015-ben az MNB-s Pallas Athéné Alapítvány. A 444 szerint az ingatlant birtokló Seven House Ingatlanhasznosító Kft. 2019 novemberéig volt az MNB körein belül, majd az Arezzo és a Felis magántőkealapok közelébe került.

A New York-i luxusapartman valódi tulajdonosát a lap nem tudta megnevezni, a szerződést aláíró L. T. nem válaszolt megkeresésükre, ahogy R. E. sem. A Somlai-féle Raw Development Kft. úgy reagált, „az elmúlt években számos külföldi partnerének végzett – és végez jelenleg is – kivitelezési és lebonyolítási szolgáltatásokat immár több országban. Cégünk nemzetközi terjeszkedése egy évekkel ezelőtt tudatosan elindított stratégia mentén zajlik, amelyben sikeresen tudta bővíteni külföldi klientúráját. Nem áll módunkban kiadni a projektjeinkkel kapcsolatban információt a megbízóinak hozzájárulása nélkül. A Raw Development Kft. nem vásárolt ingatlant az Egyesült Államokban, és a jövőben sem tervezi azt.”