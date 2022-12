nepszava.hu;

2022-12-18 08:48:00

15 fok van egy katolikus kollégiumban, de nem engedik a diákoknak, hogy kabátot vegyenek fel

Emellett elvették tőlük a hőmérőket is, mivel csak a gondnok eszközét tartják hitelesnek. Az igazgató szerint csupán arról van szó, hogy szeretnék, ha a diákok rétegesen öltözködnének.

„Az átlaghőmérséklet 15 fok körül van, de mértünk ennél hidegebbet is. A nem használt helyiségekben, ahogy a gyerekek elhagyják a közös termeket, azonnal letekerik a fűtést, és reggel vettünk fel 11 fokos hőmérsékletet is. A gyerekek szobájában, ahol alszanak, rendszeresen 15 fok van a tantermekben szintén” - mondta el az RTL Híradónak egy olyan szülő, akinek gyereke a kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégiumban tanul.

Az összeállításban látható egy olyan videó is, hogy a gyerekek hősugárzóval próbálnak a hideg ellen védekezni. Az iskola mosdóiban a penész is megjelent: a fiúk zuhanyzójának a plafonját szinte teljesen beborítja, de penész látható egy lányok zuhanyzójában készült felvételen is, ráadásul nem csak a mennyezeten, de a zuhanyfüggöny alján is. A híradónak nyilatkozó szülő szerint a gyerekek nemcsak fáznak, hanem rendszeresen megbetegednek. Tilos kabátot felvenniük, illetve betakarózniuk az iskola döntése értelmében. A szülő panaszt tett a fenntartónál, az egyházmegyétől azt a választ kapta, hogy utasították az iskolát a rendes fűtésre.

Az intézmény igazgatója elismerte, valóban volt olyan, hogy hideg volt az épületben. „Egy bonyolult épületrendszernél, különböző hőszigeteltségi fokoknál előfordulhat olyan, hogy lehetett átmenetileg, vagy például hétvégi visszautazás után ilyen tapasztalat, de tudomásom szerint ezeket mind sikerült korrigálnunk” - ismertette Farkas Zoltán. A gyerekektől a hőmérőt azonban elvették, az igazgató szerint azért, mert csak az iskola karbantartójának a mérőjét tartják hitelesnek. A kabátviseléssel kapcsolatban azt mondta, megérti a kamaszokat, de azt szeretnék elérni, hogy öltözzenek rétegesen.

- magyarázta. Szerinte az intézménynek muszáj takarékoskodnia, mert idén 10 millió forint plusz kiadást kell kigazdálkodniuk a magas energiaárak miatt.