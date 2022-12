Egy angol faluban felállították a háborús agresszor orosz elnök szobrát, hogy tojásokkal lehessen dobálni

nepszava.hu;

2022-12-19 08:38:00

Hamarosan készülnek a miniatűr verziók, az eladásokból pedig ukrán menekülteket szeretne támogatni az alkotó.

Új látványossággal gyarapodott egy angol falu. Rowley Regis településen ugyanis egy ismeretlen alkotó felállította az orosz elnök egész alakos, aranyozott szobrát. Bellend of the year - Az év faszfeje. Ezt a címet adta az alkotásnak.

- indokolta választását az ismeretlenség homályába burkolózó alkotó.

A monument to #Putin was erected in the #UnitedKingdom".

The inhabitants of the English village of Rowley Regis in the West Midlands called the sculpture "Bellend of the Year". pic.twitter.com/YTVolgzmQK