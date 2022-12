Népszava;

aukció;Freeszfe Egyesület;

2022-12-19 09:05:00

Ötmillió forint gyűlt össze a Freeszfe aukcióján

A 2023 májusában diplomázó televíziós műsorkészítő osztály vizsgafilmjeinek finanszírozásáért indították.

Szombaton tartotta a Freeszfe Egyesület második aukcióját, amelyet a 2023 májusában diplomázó televíziós műsorkészítő osztály vizsgafilmjeinek finanszírozásáért indítottak. Az árverés nagy sikerrel zárult, ötmillió forintot gyűjtöttek össze a közel négy órás online eseményen, melyet a Freeszfe két végzős hallgatója, Hegyi Vivien és Székely Szabolcs vezettek.

A kikiáltott tárgyak között szerepelt Dés László kézzel írt kottája, Szirtes Ági zöld cipője a legendás Portugál előadásból, Nádas Péter készítette fotó, egy rézkarc Hofi Géza hagyatékából, Reisz Gábor filmrendező dedikált bakelitlemeze, továbbá több szerző, köztük Székely Csaba, Simon Márton és Tóth Krisztina kézirata. De nem csak tárgyi ajándékra, élményre is lehetett licitálni: részvételre Till Attila portréműsora, a Propaganda egy forgatásán vagy filmes tanórára Enyedi Ildikóval, de Karsai György és a Péterfi Akadémia is felajánlott egy-egy órát. Toronymagasan a legnagyobb kikiáltási árat kapta Várady Róbert hiperrealista festménye, a Kettős látás, fél millió forintról indult a licit, és ennyiért is kelt el az alkotás. Sokat fizettek Haász Katalin papírplasztikájáért, Erdős Virág kéziratáért, Ascher Tamás rajzáért is.

Kétszázhúszezer forintot adtak Keleti Éva fotójáért, melyen Pogány Judit és Molnár Piroska szerepel, az induló ár harmincezer forint volt . A Geszti Péter által felajánlott Mi vagyunk a Grund! dal kéziratának árát a Freeszfe Egyesület a Tanítanék Mozgalomnak ajánlotta fel a polgári engedetlenség következményeként elbocsátott pedagógusok megsegítésére, a dal ugyanis a pedagógustüntetések himnuszává vált.