2022-12-18 21:13:00

Nyílt rá lehetőség, de az amerikaiak nem akarták, hogy Ukrajna megölje az orosz hadsereg vezérkari főnökét

Folyamatosan igyekezték erről lebeszélni Kijevi vezetést, attól tartva, hogy kitör a III. világháború.

Az Egyesült Államok kísérletet tett arra, hogy Ukrajna likvidálja Valerij Geraszimov tábornokot, az orosz hadsereg vezérkari főnökét - írja a The New York Times közlésére hivatkozva a The Insider.

Az eset még áprilisban történt, amikor a katonai vezető azt tervezte, hogy az orosz frontra utazik. A Fehér Ház tudomást szerzett erről, azonban úgy döntöttek, nem osztják meg ezt az információt Kijevvel. Attól tartottak ugyanis, hogy ez az eshetőség jelentős eszkalációt jelentene a háborúban. Az ukránok még is tudomást szereztek a látogatásról, s már elkezdték szervezni a merényletet, azonban amerikai tisztviselők arra kérték őket, fújják le a támadást.

- magyarázta egy névtelenséget kérő forrás. Ukrajna úgy döntött, folytatja a támadás előkészületeit, ugyanis az üzenet túl későn érkezett. A csapásban több tucat orosz katona veszítette életét, Valerij Geraszimov azonban sértetlenül megúszta. A történteket követően az orosz tábornokok már kevesebb látogatást tettek a frontvonalon - olvasható a New York Times cikkében.

Ebből kiderül az is, hogy amikor februárban megindult az invázió Ukrajna ellen, a Fehér Házban akkor jöttek rá, hogy jócskán túlbecsülték az orosz hadsereg képességeit. Az orosz katonák rosszul voltak felszerelve:

Néhányuknak pedig azt mondták amikor besorozták, hogy sose fogják látni a csatateret. Ahogy teltek a hónapok, és a rosszul kiképzett orosz katonák továbbra is csatákat és területeket veszítettek az ukrán erőkkel szemben, Oroszország elkezdte a tábornokait a frontvonalba vezényelni. Ráadásul sok orosz tábornok elkövette azt a végzetes hibát, hogy az antennák és különféle telekommunikációs eszközök közelében mozogtak, vagyis könnyebb volt őket megtalálni, és így az ukránok elkezdhették a sorozatos likvidálásukat.