távozás;szavazás;twitter;Elon Musk;

2022-12-19 10:50:00

Lejárta előtt egy órával jelentős többségben vannak az igenek.

Szavazást indított a Twitteren Elon Musk arról, hogy távozzon-e a cég éléről

Közép-európai idő szerint fél 11 körül – bő egy órával a szavazás lejárta előtt – magasan vezettek az igenek, a több mint 16 millió szavazó 57,4 százaléka voksolt arra, hogy a Tesla-vezérnek távoznia kellene a Twitter éléről.

Musk a bejegyzésben azt írta, hogy tartani fogja magát az eredményhez.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.