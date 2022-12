Gy. D.;

2022-12-19 18:40:00

Benzema bejelentette, hogy visszavonul a francia válogatottságtól

Az idei aranylabdás ezt a bejelentést pont a 35. születésnapján tette.

Bejelentette a francia nemzeti csapat színeiben 97-szer pályára lépő Karim Benzema, hogy visszavonul a válogatottságtól.

Benzema a bejelentést hétfőn, éppen 35. születésnapján tette.

A Real Madrid sztárja 97 alkalommal lépett pályára a válogatott színeiben, és 37 gólt szerzett ezeken a mérkőzéseken.

2007-ben mutatkozott be a válogatottban, részt vett a 2008-as és 2012-es EB-n is, ahogy a 2014-es világbajnokságon is, ám a 2016-os EB-t és a 2018-as VB-t ki kellett hagynia zsarolási botránya miatt.

Az idei aranylabdás francia csatárnak világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmet sikerült szereznie a válogatottban.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Benzema a tervek szerint a katari világbajnokságon is játszott volna, ám a torna nyitónapja előtti napon tartott edzésen combsérülést szenvedett, így kénytelen volt kihagyni a tornát.