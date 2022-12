P. L.;

2022-12-20 18:48:00

700 millióért akar megvenni a Borkai-féle szexvideón szereplő Rákosfalvy Zoltántól egy műemléképületet birtokló céget a győri önkormányzat

A Schäffer-ház meglehetősen lepusztult állapotban van, az önkormányzati cég sincs a legjobb anyagi helyzetben, de Dézsi Csaba András győri polgármester a válságos időben is szeretne foglalkozni a város maradandó értékeivel.

Rendkívüli zárt ülés keretében tárgyalta meg a győri önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 700 millió forintért megvásárolná a Püspökvár Kft. nevű céget, amelynek egyik tulajdonosa Rákosfalvy Zoltán, a Borkai Zsolt győri expolgármester vezette adriai orgia révén kétes hírnévre szert tevő ügyvéd. A cégjegyzék szerint rajta kívül tulajdonos a szintén Borkai Zsolt körehez tartozó Somogyi János vállalkozó, valamint Grászli Bernadett, a Rómer Múzeum korábbi igazgatója.

Az ugytudjuk.hu értesülései szerint azért vásárolja meg a céget a győri önkormányzat, mert a Püspökvár Kft. tulajdonában van a győri Bécsi kapu téren található Schäffer-ház, amelyet ily módon 16 év után visszavásárolna a város.

A Vaskakas-házként is ismert épület műemlék, a cikk szerint mégis a felújított Bécsi kapu tér egyik szégyenfoltjának számít, miután 2007-ben az önkormányzat közel 200 millió forintért eladta egy magánbefektetőnek, s bár több terv is volt a hasznosítására, egyikből sem lett semmi, ehelyett ismét árulni kezdték. A Rákosfalvy Zoltán érdekeltségébe tartozó cég 2019-ben vette meg az ingatlant körülbelül 300 millió forintért, de ezt követően sem történt egyéb érdemi felújítás azon túl, hogy befóliázták az épületet.

Dézsi Csaba András győri polgármester a lap értesülései szerint most azt tervezi, hogy múzeumi negyedet építene a környékre, ehhez pályázati forrást szeretne szerezni, amiről már tárgyalt is a Nemzeti Múzeummal. A vásárlási terv elviekben nem is az ár, illetve az eladók személye miatt okoz meglepetést, hanem azért, mert a Győr-Szol elég rossz anyagi helyzetben van, 2021-ben például kétmilliárdos volt a vesztesége, majd idén szeptemberben 2,5 milliárdos hitelt vettek fel.

Az önkormányzat keddi nyílt ülésén Dézsi Csaba András azt mondta, fontosnak tartja, hogy egy olyan szituációban, amikor több milliárd forintot fizetnek ki távfűtésre és gázolajra, maradandó értékeket is szerezzen a város. Azt ugyan nem tudja, hogy mikor lesz olyan pályázat, amiből fel tudják újítani az épületet, de azt biztosra veszi, hogy jobb helyen van az épület az önkormányzatnál, mint magánkézben. „Nyilván, mindent akkor kell megvenni, amikor eladó” - fogalmazott.