Papp Zsolt;

MNB;alapkamat;infláció;gazdasági előrejelzés;Virág Barnabás;

2022-12-20 20:47:00

Új inflációs csúcs jön, a magyarok már a legpesszimistábbak

Decemberben már 26-27 százalék lehet az infláció és ez így marad a következő hónapokban. Az MNB a jövő év egészére 15-19,5 százalékos pénzromlást vár, ebből a magasabb a valószínűbb. Érdemi csökkenésre csak az év második felében lehet számítani.

Az októberi 22,5 százalék után decemberben 26-27 százalék körüli szintre ugrik az infláció – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke a jegybank keddi sajtótájékoztatóján. A látványos gyorsulásért jelentős részben az üzemanyagársapka eltörlése a felelős, csak ez önmagában 2 százalékos plusz emelkedést okoz, de még januárban is fél százalékot ad hozzá az inflációhoz. Továbbra is erőteljes a magyar gazdaságban az élelmiszerárak emelkedése, ezért várja a jegybank már a decemberi árindexet is 26 százalék fölé.

A tetőzés még ennél is magasabban lehet néhány tizedponttal, azt viszont pontosan még nem lehet megmondani, hogy az már decemberben vagy 2023 első hónapjaiban jön el. Az MNB-ben azzal számolnak, hogy 2023 első hónapjaiban is 26-27 százalék közelében marad az árindex, sőt az egész első félévben kifejezetten magas számokat várnak. Az infláció érdemi csökkenésére csak az év második felében lehet számítani – mondta az alelnök, majd hozzátette, az év végére jó esély van az egy százalékos pénzromlás eléréséhez.

A jegybank frissítette éves inflációs prognózisát is: eszerint az idei 14,6 százalék után 2023-ban az infláció 15-19,5 százalékos sávba emelkedik, majd 2024-ben 2,3-4,5 százalékos szintre csökken. Virág Barnabás a jövő évi előrejelzésük széles sávját a bizonytalansággal magyarázta: a 15 százalék akkor lehetséges, ha az ukrajnai háború gyorsan befejeződne, míg a 19,5 százalék a tartósan elhúzódó konfliktushoz tartozó forgatókönyv. Mivel ennek jóval nagyobb az esélye, így a reális inflációs előrejelzés közelebb lesz a 20 százalékhoz. Ráadásul a 15 százalékos előrejelzés inkább egy gesztus a kormány felé, amely most épp ekkora inflációval számol 2023-ra. Ugyanis, mint arra Palócz Éva, a Kopint-Tárki Zrt. igazgatója többször is rámutatott: ha jövőre egyetlen áremelés sem történne a magyar boltokban, az áthúzódó hatások miatt akkor is 14 százalék lenne az infláció. Mivel ilyen forgatókönyvnek semmi esélye, bizton állítható, hogy a 15 százalékot bemondó előrejelzések túlzóan optimisták, legyenek azok akár a kormányé vagy a jegybanké. Hasonlóan optimista a jegybank a magyar gazdaság növekedésével kapcsolatban is: idén még a GDP 4,5-5 százalékos növekedését jósolja. Bár a GDP már a harmadik negyedben is csökkent, és ez várható a negyedik negyedévben, sőt még 2023 elején is, ennek ellenére a jegybank az év egészére 0,5-1,5 százalékos növekedést jelez, ami csak egy kicsit óvatosabb a kormány 1,5 százalékos GDP prognózisánál.

Türelmes lesz a jegybank, csak akkor fogja a 18 százalékos kamatát csökkenteni, ha a magyar gazdaság megítélése trendszerűen javul – mondta az alelnök. Ugyan megszületett a megállapodás a kormány és az Európai Bizottság között az uniós támogatásokról, sőt a csökkenő energiaárak miatt a folyó fizetés mérleg hiánya is mérséklődött, de az MNB mindaddig kivár a kamatcsökkentéssel, míg a kockázat trendszerűen nem javul - hangsúlyozta az alelnök. Az infláció csökkentése szempontjából nemcsak a kamat, de forintárfolyam is kiemelt fontosságú – jegyzete meg. Vagyis az alelnök újfent jelezte: az MNB kész a forint jelenlegi árfolyamát megvédeni, megakadályoz minden újabb és további gyengülést. Ennek érdekében folytatja az MNB az energiaszámlákhoz kapcsolódó devizaigény átváltását az energiaszolgáltatók javára a jövő év elején is – tette hozzá.

A MNB elnöke szerint a magas kamatok miatt a hitelfelvételi, valamint a hitelnyújtási kedv is visszaesik, a kulcsszó az óvatosság lesz. Ugyanakkor a jelenlegi rendkívül magas inflációs környezetben a jegybank számára a legfontosabb az infláció letörése a szigorú monetáris politikával, nem pedig a hitelezés ösztönzése – tette hozzá az alelnök.