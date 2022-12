MTI-Népszava;

Magyar Honvédség;katona;hátrányos helyzetű gyerekek;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2022-12-20 20:21:00

A katonasorsot ajánlotta a hátrányos helyzetű gyerekeknek Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter szerint arra lenne szükség, hogy minél több fiatal vállalja a kiszámítható, biztos megélhetést nyújtó katonai pályát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár debreceni laktanyájában kedden úgy fogalmazott: azt szeretné, ha minél több fiatal vállalná a stabil, kiszámítható, biztos megélhetést nyújtó katonai pályát. A miniszter erről a laktanyába látogató nyírteleki Kedvesház 23 diákja és kísérőik előtt beszélt. Honlapja szerint az intézmény célja, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a hátrányos helyzetű családoknak és gyerekeinek szociális, oktatási, családgondozói, preventív gyermekvédelmi és egészségügyi területen. A program helyi kezdeményezésből jött létre, Magyarországon az egyetlen Kedvesház-program Nyírteleken működik alapítványi fenntartásban.

A fiatalok, akik intézményük pályaorientációs szervezésében vettek részt a laktanyalátogatáson, haditechnikai eszközökkel is megismerkedhettek, némelyiket ki is próbálhatták.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, a fiataloknak tartott bemutató a honvédség fontos kezdeményezése, mivel a katonai eszközök megismerése nagy élményt is jelent a gyerekeknek, és az ilyen alkalmak nem utolsósorban a hazafias nevelést is szolgálják. A miniszter méltatta a lövészdandár katonáit, akik - mint mondta - részt vesznek a déli határra nehezedő migrációs nyomás elhárításában, idén februártól pedig a keleti határ védelmében is.

A Szabolcs Szatmár megyei Nyírteleken a kilencvenes évek óta tart az a pedagógiai program, amely a település külterületéről kollégiumi rendszerben zárkóztatja fel a nehéz családi körülmények között élő gyerekeket.