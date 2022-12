nepszava.hu;

bíróság;fideszes média;Korányi Dávid;

2022-12-21 10:07:00

Megsértették az ő és családtagjai személyiségi jogait, pert nyert az Origo és a Metropol ellen Korányi Dávid

Most éppen az Action for Demcracy vezetője került célpontba.

Személyiségi jogai megsértése miatt indított pert Korányi Dávid, az Action for Demcracy vezetője a Metropol ingyenes napilapot kiadó Mediaworks és az Origo tulajdonosa, a New Wave Media Group ellen. Tavasszal a két kiadó termékei összehangolt támadást indítottak Korányi Dávid ellen, akit számos, igaztalan váddal illettek - derül ki a szervezet lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

A bíróság szerint a fideszes média megsértette Korányi Dávid jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát, magánszférájához, a családi élet tiszteletben tartásához fűződő jogát, amikor őt és családját megfigyelték, róluk titkos felvételeket készítettek, azokat lakóhelyük nyilvánosságra hozatalával együtt publikálták. Emellett a Fővárosi Törvényszék eltiltotta a propagandalapokat a további jogsértéstől, különös tekintettel Korányi Dávid és családja magánszférájának megsértésétől. A bírósági döntés szerint ráadásul bocsánatot kell kérniük a jogsértéssel hasonló módon és terjedelemben, s közzé kell tenniük a bíróság ítéletét. Emellett persze sérelemdíjat is kell fizetniük.

Emlékeztetett arra is, hogy a per alatt is folyamatosan támadták alaptalan rágalmakkal ezek az orgánumok és hasonló becstelen eszközök bevetésével törtek be magánszférájába. Ezek miatt hamarosan új persorozatot indít.