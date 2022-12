Kényszerleszállást hajtott végre a Qantas légitársaság egyik Londonba tartó gépe Azerbajdzsánban

nepszava.hu;

repülő;kényszerleszállás;Quantas;

2022-12-23 07:36:00

Az első hírek szerint füstöt észleltek a fedélzeten, egyelőre nem erősítették meg ezt az információt.

Visszafordult a grúz légtérben és az azerbajdzsáni Bakuban kellett kényszerleszállást végrehajtania a Qantas Szingapúrból Londonba tartó járatának - írja a Guardian.

#QF1 from Singapore to London made a 180 degree turn near Tbilisi squawking 7700 and now descending, likely diverting to Baku. Reason currently unknown. https://t.co/yCHWMmBXyS pic.twitter.com/8Djjw5BeeG