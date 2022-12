Á. B.;

Ukrajna;Bencsik András;orosz megszállás;

2022-12-23 11:16:00

Bencsik András: Komoly agyi sérülései lehetnek annak, aki Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatása után nem fogja fel, ki kivel háborúzik Ukrajnában

Szokása szerint a valósággal semmiféle módon köszönőviszonyban nem álló elmélkedéssel rukkolt elő a feketeöves kormánypropagandista.

„Elment a nagyapához, és ő úgyis fogadta, paskolta a fejét, atyaian a kezét vállára tette, Volodimir Zelenszkij pedig kicsit könnybe lábadt csillogó szemekkel nézett föl a nagypapára, hogy hát ez egy életélmény” - kommentálta az ukrán elnök Fehér Házban tett látogatását a Demokrata főszerkesztője.

Bencsik András a Hír TV csütörtök esti műsorában azt mondta, szerinte a testbeszéd mindent elmondott és nem is kell a hírekkel foglalkozni.

„A világ ura - vagy legalábbis a világ egyik felének ura - magához rendelte a szolgáját, és eligazította őt, hogy az elkövetkezőkben most mi lesz” - ismertette a maga értelmezését, majd ezt követően előadta, mit is mondhatott Joe Biden az ukrán elnöknek.

„Édes fiam, most az lesz, hogy most odavisszük ezeket a Patriot rakétákat, mert ezeket még ilyen kemény helyzetben nem teszteltük. Most ezeket elkezdjük tesztelgetni. Erre persze az oroszok piszkosul oda fognak lőni rátok, tehát még több ukrán meg fog halni, de te ezzel ne törődj, te csak hallgasd végig szépen édes fiam a parancsot, hiszen van bőven a te bankszámládon, mi pedig vigyázunk rád, hogyha egy mód van rá, túléld ezt a történetet, és utána majd mikor nyugdíjba vonulsz, akkor milyen szép és jó lesz neked” - fejtegette.

Úgy véli, ez a történet roppant „áttetsző”.

- vonta le a végső konzekvenciát Bencsik András. Itt jegyeznénk meg: február 24-én Oroszország indította el a háborút Ukrajna ellen.

Az okfejtés az alábbi videóban 23:58-től tekinthető meg.