2022-12-26 14:11:00

Halálos lakástűz és falat döntő gázrobbanás is történt már az idei karácsony másnapján

A katasztrófavédelem adatai szerint az első ünnepnapon összesen 133 tűzoltói beavatkozásra volt szükség.

Kunmadarason pusztító lakástűzzel kezdődött karácsony második napja; december 26-án hétfőn, reggel fél nyolc körül érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy kigyulladt egy 80 négyzetméteres családi ház – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a sajnálatos ünnepi tűzesetek sorában.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen a lakóház 20 négyzetméteres nappalija égett teljes terjedelmében, egy helyen még a födém is beszakadt. A tűzoltóknak az oltáshoz meg kellett bontaniuk a tetőt, fél órán át küzdöttek a lángokkal; az oltás közben egy holttestet találtak az épületben. A tűzoltók a lángok közül három gázpalackot és egy kutyát is kihoztak, az állatnak nem esett baja, az értesített állatvédők elszállították. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

Délelőtt a budapesti XVIII. kerületben felrobbant egy családi ház gázkazánja. A detonáció következtében az épület falának egy része kidőlt, a fővárosi hivatásos tűzoltók négy embert mentettek ki az épületből az erkélyen keresztül. Az egységek a társhatóságokkal közösen dolgoznak az esetnél, és a helyszínre érkeztek a gázszolgáltató munkatársai is.

Tűz volt egy zuglói garázsban is, ahol a kiérkező tűzoltók három vízsugárral előbb megfékezték, majd eloltották azt. Ugyancsak felcsaptak a lángok egy ötven négyzetméteres lakóépületben Hódmezővásárhely külterületén. Az ingatlan egy kis, 15 négyzetméteres helyiségében berendezési tárgyak égtek. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. Ugyanígy eloltottak a tűzoltók egy lángra kapott kiskőrösi külterületen lévő házat is.

Az adatok szerint vasárnap egy melléképület és a hozzá épített kocsibeállóban egy traktor és egy személyautó gyulladt ki Tiszakürtön, ahol a tűz a főépület tetőszerkezetére is átterjedt. A tűzoltók négy órán át oltották a lángokat. Vál külterületén egy autó kapott lángra, Tarnabodon pedig egy családi ház gyulladt ki, ahol az épületet ugyan mindenki elhagyta, két ember mégis megsérült. A ház lakhatatlanná vált, az ott lakók ideiglenesen rokonokhoz költöztek. Miskolcon is kiégett egy ház, egy kutyát is kimentettek, öt embernek szintén a hozzátartozók adtak szállást. Győrben egy háromemeletes társasház egyik lakásában keletkezett tűz. Hat embert a tűzoltók mentettek ki a füstből, 12 embernek ideiglenesen itt is el kellett hagynia az épületet.

Több riasztás érkezett kisebb tüzekhez. Mátészalkán egy tűzhelyen felejtett étel okozott bajt, Székesfehérváron pedig egy társasház szemétledobójában csaptak fel a lángok. Ott a tűzoltók kihúztak az égő konténert az utcára, majd és eloltották. Az épületet 78 embernek kellett elhagynia, de később hazatérhettek. Szárligeten és Gödön szén-monoxid riasztás okozott riadalmat, de a gázmérgezést szerencsére mindenki megúszta. Szegeden nem tűzesethez, hanem egy ereszcsatornába szorult macskához hívták a tűzoltókat Szegeden, az állatot kiszabadították, és nem esett baja.

A katasztrófavédők kiemelték, Karácsonykor is kétezer tűzoltó van szolgálatban ötszáz járművel, akik a riasztástól számított 120 másodpercen belül elindulnak, ha baj van. – Ha ügyelünk a gyertyákra, adventi koszorúkra, fényfüzérekre, főzésre, fűtésre és az út és látási viszonyoknak megfelelően vezetünk, elkerülhetjük a találkozót velük – figyelmeztettek.