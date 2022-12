Varga Péter;

USA;fegyvertartás;

2022-12-26 18:25:00

Hét év alatt 20 millióval nőtt a fegyverek száma az Egyesült Államokban

A tömeges lövöldözések és egyéb erőszakos cselekmények egyre több embert győztek meg arról, hogy az önvédelmi fegyver birtoklása nagyobb biztonságot jelent.

Az amerikaiak becslések szerint 150 millió fegyvert vásároltak az elmúlt évtizedben, mivel a tömeges lövöldözések és egyéb erőszakos cselekmények egyre több embert győztek meg arról, hogy az önvédelmi fegyver birtoklása nagyobb biztonságot jelent. Egy olyan országban, ahol a fegyverrel elkövetett öngyilkosság a vezető halálok, közegészségügyi szakértők szerint a fegyverek birtoklásának növekedése valószínűleg több halálesethez vezet.

Bár az elmúlt tíz évben a fegyverellenes mozgalmak kaptak némi politikai támogatást, és a Nemzeti Fegyverszövetséget valamennyire meggyengítették a belső viták és a jogi csatározások, ennek ellenére a fegyvertulajdonosok száma egyre nőtt. Igaz, még mindig csak kisebbséget alkotnak, a lakosság harmadát teszik ki, és csak a fele tartja az otthonában az eszközt. A Harvard és a Northeastern Egyetem kutatóinak becslése szerint, amit a felméréseik alapján készítettek, a tulajdonosok száma 2015 óta 20 millióval nőtt Amerikában: 55 millióról 75 millióra. Azoknak a száma is nőtt, akik nyilvánosan is viselik fegyverüket: 2019-ben 16 millióan mondták, hogy havonta egyszer viszik magukkal, hat millióan azt, hogy naponta, ami megkétszereződést jelent 2015-höz képest. Nagyot nőtt azoknak az aránya is, akik nem vadászati vagy sportcélokból vesznek fegyvert. A Gallup felmérései szerint 2021-ben a vásárlók 88 százaléka vett bűnözők elleni védelemre hivatkozva lőfegyvert.

Bár a lakosság biztonsági okokkal érvel, az az érzetük, hogy a fegyveres bűnelkövetések száma nő, nem fedi a valóságot: 2013-ra 50 százalékkal csökkent ezek száma 1993-hoz képest. De az utóbbi három év adatai növekedést mutatnak: a járvány, a tüntetők elleni rendőri erőszak, a Kapitólium ostroma, mind mind felturbózták a vásárlások számát, 2020-2021-ben legalább ötmillióan lettek újonnan fegyvertulajdonosok. Kaliforniai felmérések szerint a járvány korai napjaiban a törvénynélküliség miatt aggódtak az emberek, attól féltek, hogy bűnözők szabadulnak ki, továbbá attól tartottak, hogy “a kormány túl messzire megy”, netán ,,összeomlik”. ,,Társadalmi problémák esetén, az egyik eszköz, ami amerikaiak számára rendelkezésre áll az a fegyver” - mondta még 2020 elején, amikor a vásárlások elkezdtek felfutni a Guardiannak Jennifer Carlson szociológus, aki a tűzfegyverek kultúráját tanulmányozza.

“Miközben a legnagyobb érdeklődés a számokra irányul, amellett az is fontos, hogyan oszlanak meg a fegyverek az emberek és a háztartások között, és mit jelent ez az eloszlás az öngyilkosságokra, gyilkosságokra és balesetekre nézve” - magyarázta Matthew Miller, a Northeastern University tűzfegyverszakértője. 2020-ban a fegyver általi halálozások élesen megugrottak az országban az előző évihez képest, 35 százalékos volt a növekedés, 2021-ben 21 ezren lettek gyilkosság áldozatai, 26 ezren követtek el öngyilkosságot.

Bizonyos események, eseménysorozatok megtörténte következtében csökkenhet az emberek szubjektív biztonságérzete, ilyenkor fegyvervásárlásba kezdenek. Ha valakinek van fegyvere, az megváltoztatja a látásmódját, sőt már az érzékelését, felfogását is, és persze ki is akarja azt próbálni. “Vagyis ha valakinek már van fegyvere, sokkal nagyobb késztetést érez arra, hogy azzal oldjon meg bizonyos helyzeteket, mégha nem is az volt a vásárlás célja” - nyilatkozta lapunknak Végh József kriminálpszichológus. Az utóbbi években megnövekedett az iskolai lövöldözések száma annak ellenére, hogy az elkövetők az esetek jó részében nagyon rosszul végezték, ez mégsem tartotta/tartja vissza az újabb és újabb esetek elkövetőit. ,,Ezek mintakövető bűncselekmények, az elkövetők bátorítva érzik magukat, hogy konfliktusaikat hasonló módon oldják meg, mint ahogyan azt mások által látták. Személyiségzavarosak, indulataikat, érzelmeiket nem tudják kezelni, nem opció számukra, hogy az igazságszolgáltatás esetleg csak évek múlva következhet be. Türelmetlenek az emberek, és ez nem csak a fegyverrel bíró amerikaiakra igaz, itthon is tanúi lehetünk. A véres események elkövetői gyakran bátortalan, úgynevezett demonstráló öngyilkosok. Valamit üzenni akarnak a világnak, fel akarják hívni magukra a figyelmet, de közben nincs elég bátorságuk, hogy végezzenek magukkal, ezért választják ezt a cselekvésformát, aminek a végén könnyen lelőhetik őket. Ezzel irányítják magukra a figyelmet" - összegezte Végh József.