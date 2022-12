Varga Dóra;

Magyar Nemzeti Bank;infláció;élelmiszerhiány;hatósági ár;árstop;

2022-12-27 06:00:00

Itt a felmérés, a magyarok fele rendszeres áruhiányt tapasztal

A gyenge forintot, a magas energiaárakat és az elhibázott gazdaságpolitikát okolják az emberek az Európabajnok magyar élelmiszerinflációért.

A magyar vásárlók több, mint háromnegyedével előfordult már, hogy nem tudott valamilyen hatósági áras élelmiszert megvenni a boltokban, mert hiány volt belőle: 56 százalékuk rendszeresen találkozik ezzel a jelenséggel, 22 százalékukkal pedig megtörtént már ilyesmi – derült ki a Publicus Research lapunk számára készített december közepi felméréséből. A - vélhetően gyakrabban bevásárló - nők nagyobb arányban szembesülnek a hatósági árak okozta áruhiánnyal, mint a férfiak: a nők 62 százaléka mondta, hogy rendszeresen nem tud árstopos terméket venni, míg a férfiak 49 százaléka válaszolt így. Mindez azért is érdekes, mert az üzemanyagok hatósági árának december 6-i eltörlésekor Gulyás Gergely miniszter azt mondta: minden ársapkának addig van értelme, amíg nem vezet áruhiányhoz. Ha a hiány eléri azt a mértéket, hogy a termék nem biztosítható a családoknak, akkor az ársapka értelmét veszíti.

Márpedig hiába korlátozzák szinte a hatósági árak bevezetésének pillanatától az árstopos termékekből egyszerre megvásárolható mennyiséget az üzletek, a sajtóban és a közösségi médiában már a nyár eleje óta rendszeresek a beszámolók arról, hogy a boltokban nem lehet kapni kristálycukrot, étolajat, és elvétve találni 2,8 százalékos UHT-tejet is. Az áruhiánynak ez a szintje azonban úgy tűnik, a kormány ingerküszöbét még nem törte át. Az idén február 1-jétől bevezetett élelmiszerárstopot ugyanis november közepén - a kristálycukor, a napraforgó étolaj, a BL 55-ös búzaliszt, a csirkemell és -farhát, a sertéscomb, illetve a 2,8 százalékos UHT tej mellett – kiterjesztették a krumplira és a tojásra is. December közepén pedig az intézkedést egészen jövő év április 30-ig meg is hosszabbították.

A Publicus mérése szerint legalábbis az ellenzékiek 63, a bizonytalan szavazók 67 százalékával rendszeresen előfordul, hogy nem tud árstopos terméket venni, míg a Fidesz-KDNP szavazók 41 százaléka bosszankodhat rendszeresen emiatt. Összességében az ellenzékiek 81, a bizonytalanok 84, a kormánypártiak 69 százaléka találkozott már áruhiánnyal a hatósági áras termékeknél.

Az elemzők, közgazdászok az ársapkák bevezetése óta igyekeznek felhívni a figyelmet, hogy a hatósági ár áruhiányhoz, és nem mellesleg az infláció további növekedéséhez vezet majd.

Előbbi oka, hogy a mesterségesen olcsón tartott árucikkekből az eddigieknél többet vesznek a vásárlók, miközben a termelőknek azokat nem éri meg a belföldi piacon eladni. Az inflációt pedig azért hajtja az árstop, mert egyrészt zavarokat okoz az ellátási láncokban, másrészt pedig a kereskedők az árstopos termékeken elszenvedett veszteségeiket szétterítik a többi árucikken.

A kormánypropaganda szerint azonban az élelmiszerek drágulásáért csakis Brüsszel és az „elhibázott” szankciók a felelősek. „Ön egyetért-e az élelmiszerárak emelkedését okozó szankciókkal?” – tették fel például a választ is rögtön sugalmazó álkérdést a nemzeti konzultációban. A Publicus felmérésében más okokat is megjelölhettek a megkérdezettek, hogy miben látják az élelmiszerek rohamtempójú drágulásának okát, és ebben a szankciók az utolsó helyen végeztek. Kiderült: az emberek inkább az elszálló energiaárakat (88 százalék), a gyenge forintot (86 százalék), a kormány elhibázott gazdaságpolitikáját (74 százalék) és a kereskedők ármegállapítási módszereit (63 százalék) látják a magas élelmiszerinfláció mögött, a brüsszeli szankciókat csak 47 százalék okolja.

A Fidesz-KDNP szavazói persze megengedőbbek a kormánnyal: az elhibázott gazdaságpolitika csak 45, a gyenge forint 75 százalékuk szerint áll a rohamtempójú élelmiszerdrágulás mögött, míg a szankciókat 85 százalékuk véli felfedezni a háttérben. Az ellenzék szavazói ezzel szemben 97 százalékban a gyenge forintot, 96 százalékban az elhibázott gazdaságpolitikát róják fel, és csak 19 százalékuk írja a szankciók számlájára a drágulást.