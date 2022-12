Nők és gyerekek is megsérültek az Ukrajna tíz megyéjét érő csütörtöki orosz csapásokban

nepszava.hu;

2022-12-29 17:30:00

Időközben Belarusz „katasztrofális következményekkel” fenyegette meg az ukránokat, ha még egy légvédelmi rakétával átlőnek a határon.

Legalább öten megsérültek csütörtökön az Ukrajnát ért heves orosz rakétacsapásokban – írja a Sky News az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat adataira hivatkozva. Olekszandr Horunzsi szóvivő szerint a légitámadások tíz ukrán megyében 28 épületet, rongált meg, amelyek egy része „kritikus infrastrukturális létesítmény, a többi pedig magánlakás volt”.

Három rakéta a fővárosban, Kijevben csapódott be, három férfi, egy nő és egy 14 éves gyermek megsérült, a mentőcsapatok jelenleg is dolgoznak országszerte, és nem tartják kizártnak, hogy további sérülteket, civil áldozatokat találnak.

Az újabb orosz támadást Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Twitter-bejegyzésében értelmetlen barbárságnak nevezte, amelyben pont újév előtt békés városokra csaptak le a megszállók.

Senseless barbarism. These are the only words that come to mind seeing Russia launch another missile barrage at peaceful Ukrainian cities ahead of New Year. There can be no ‘neutrality’ in the face of such mass war crimes. Pretending to be ‘neutral’ equals taking Russia’s side.