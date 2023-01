MTI-Népszava;

2023-01-03 07:20:00

Megműtötték Jeremy Rennert a balesete után

Az amerikai színészt hókotrás közben mellkasi trauma érte, ortopédiai sérüléseket szenvedett.

Megműtötték egy nevadai kórházban a hókotrás közben balesetet szenvedett amerikai színészt, Jeremy Rennert.

Az 51 éves férfit t vasárnap kritikus, de stabil állapotban szállították kórházba, ahol hétfőn megoperálták. Szóvivőjének közleménye szerint a balesetben mellkasi traumát és ortopédiai sérüléseket szenvedett.

Az 51 éves Renner, akit Oscar-díjra is jelöltek The Hurt Locker és a The Town című filmben nyújtott alakításáért, több Marvel-filmben szerepelt, játszott két Mission: Impossible-filmben, továbbá az Oscar-díjjal is jutalmazott Arrivalben is.

A színésznek a nevadai Washoe megyében van egy háza, ahol szilveszterkor nagy havazás volt. A Washoe megyei seriff irodájának közleménye szerint vasárnap reggel riasztották őket a balesethez, amelynek egyetlen sérültje Renner volt, akit mentőhelikopterrel szállítottak egy helyi kórházba.