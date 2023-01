nepszava.hu;

2023-01-03 15:57:00

Markó Béla: részben a kettős állampolgárság miatt csökkent az erdélyi magyarok száma

A volt politikus szerint inkább az arányokkal van a baj.

„1990 óta minden népszámlálás a magyarság létszámának csökkenését mutatja. De sosem volt még a csökkenés akkora, mint most” - jelentette ki az RMDSZ volt elnöke a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

Markó Bélát azt követően kérdezték, hogy a legfrissebb népszámlálás szerint tíz év alatt 225 ezerrel csökkent a magukat magyar nemzetiségűnek vallók száma. A romániai magyarság lélekszáma így már alig több mint egymillió.

A korábbi pártvezető szerint ennek több oka is lehet. Az egyik, hogy amint elkezd fogyni egy kisebbség, úgy nő az esély a lemorzsolódásra. A másik ok pedig az, hogy a magyarság már legalább egy generációval öregebb, mint a román. A népszámlálás szerint Románia összlakosságának 16 százaléka felsőfokú végzettségű, az ottani magyarok esetében ez viszont csak 12,9 százalék. Ez ijesztő. Nem arról van szó ugyanis, hogy kevesebb magyar végez egyetemet, hanem hogy már ott tartunk: a fiatalok egy része Magyarországon végzi az egyetemet, vagy, hogy ha a román egyetemeken végez is, elmegy az országból - magyarázta. Az igazán nagy baj az arány, amely 1992 óta nem csökkent, most azonban igen, eddig 6,5 százalék körül volt, ami hirtelen leesett hat százalékra.

- magyarázta Markó Béla.