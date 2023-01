Kuklai Katalin;

kéményseprés;

2023-01-06 13:50:00

A kéményellenőrzés életet menthet

Nem telik el úgy hét, hogy ne történne az országban szén-monoxid-mérgezés. A rendszeres kéményellenőrzéssel elejét vehetjük a tragédiának.

Bár 2021-ben megváltozott a kéményellenőrzésre vonatkozó rendelet, a kéményseprőket továbbra is érdemes, illetve bizonyos esetekben kötelező rendszeresen kihívni. A katasztrófavédelem kéményseprői Budapesten és tizenhét vármegye összesen 2724 településén látják el az ingyenes lakossági kéményellenőrzési és -tisztítási feladatot – tájékoztatta lapunkat Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Ha a kéményre gázüzemű fűtőberendezés van rákötve, kétévente érdemes ellenőriztetni, szilárd tüzelővel működő fűtőeszköz esetében pedig évente. Azok számára, akik családi házban élnek, és a családi házba nincs bejegyezve semmilyen gazdálkodó szervezet (kft., bt., egyéni vállalkozó), a kéményseprés ingyenes. Ahhoz azonban, hogy a szakember kijöjjön, időpontot kell egyeztetni. Településtől függ, hogy kéményseprőcég vagy a katasztrófavédelem végzik a munkát. Mukics Dániel hangsúlyozta:

Az olyan családi házaknál, ahová be van jegyezve egy gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozó is annak számít), a kéményellenőrzés kötelező, és fizetni kell érte. Ezt nem a katasztrófavédelem, hanem kéményseprőcégek végzik, a saját díjszabásuk szerint. A gazdálkodó szervezetek maguk döntenek arról, hogy melyik kéményseprőcégtől rendelik meg az ellenőrzést és tisztítást. A megrendelés kötelező gyakorisága ez esetben is attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Sajnos ezen a területen is időről időre csalók jelennek meg, egyesek a katasztrófavédelem alvállalkozójának adják ki magukat, és a gazdálkodó szervezetekhez becsöngetve bírsággal fenyegetőzve kínálják kéményseprési szolgáltatásaikat.

A társasházban élőknek nem kell időpontot egyeztetniük, oda a kéményseprők automatikusan érkeznek a munkaterv szerint. A weboldalon hamarosan elérhető lesz a „Mikor jön a kéményseprő?” link, amelynek segítségével az irányítószám és a cím megadásával megtekinthető, mikor érkezik a társasházba szakember.

Sokan állnak át a gázfűtésről a fatüzelésre a megemelkedett gázárak miatt. Fontos tudni, hogy csak olyan kéményt szabad használni, amelyet kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton ellenőrzött, és a kémény állapotát nyilatkozattal megfelelőnek minősítette. Ha valahol új kéményt létesítenek, vagy a régit javítják, felújítják, átalakítják, esetleg új fűtőeszközt csatlakoztatnak hozzá, azt csak azután lehet használni, ha megtörtént a helyszíni műszaki vizsgálat, és a kéményseprő egy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki a kéményről. Olyan kéményt használni, amelyik nem rendelkezik ilyennel, nemcsak tilos, hanem életveszélyes is. Akár lakástűz vagy szén-monoxid-mérgezés is bekövetkezhet a szabálytalan, hibás kialakítás miatt.

Aki fűtési módot akar váltani, annak érdemes előzetes kémény-felülvizsgálatot kérnie a kéményseprőktől. Ezzel elkerülhető, hogy bárki egy szabálytalan átalakításért, hibás kivitelezésért fizessen ki nem kis összeget, majd a kötelező műszaki vizsgálat után nem megfelelő minősítést tartalmazó nyilatkozatot kapjon kézhez. Ha már az átalakítás előtt konzultálunk a kéményseprőkkel, a szakemberek pontosan meg tudják mondani, hogy az adott ingatlanban mire van lehetőség, az átalakítás során mire kell odafigyelni, milyen dokumentumokat kell beszerezni.