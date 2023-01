nepszava.hu;

ellenzék;wc papír;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2023-01-06 14:40:00

Több százezer tekercs ellenzéki vécépapírt osztott szét a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Volt olyan kórház, ahová úgy kellett becsempészni, de két rendőrőrs is kapott belőlük.

Hogyan osztottunk szét 347 760 tekercs kormányellenes wc papírt? A hatpárti ellenzék holdudvara gyártotta még a tavalyi országgyűlési kampányban, ám végül raktárakban porosodott április 3. óta. Becslésünk szerint minimum 35 millió forintot költöttek el rá - kezdődik a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pénteki Facebook-posztja.

A többi közt Orbán-idézetekkel feliratozott papír valószínűleg eleve csak a kampány végére készült el. Így akkor is nehéz lett volna ilyen mennyiséget az utcán kiszórni, ha akarták volna a pártoknak. Az az Oraculum 2020 Kft. próbálta online igényléssel szétosztani a Kitörölheted honlapon, amely az EzALényeg nevű ellenzéki revolverportált is működteti. A cég nyomára a Kitörölheted oldalon található „Felhasználási feltételek” menüpontban akadtunk. Ez az a cég, amely a választás előtt egymilliárd forintot kapott attól az Action For Democracy alapítványtól, amely Márki-Zay Péter mozgalmának úgynevezett kultúraváltó kampányát is támogatta. Hogy ebből a pénzből gyártották-e a sajátos kampányeszközt, azt nem tudni.

Áprillis 3. után az áru hivatalosan elfogyott és nem lehetett rendelni, holott akkor még több százezernyi tekercs lapult az ellenzék támogatóinak budapesti raktáraiban. Ekkor lépett színre az MKKP őket egy magánszemély kereste meg, aki hivatalosan is birtokolta ezeket a termékeket. Bár ez a fajta altesti humor távol áll az MKKP-től, azt tudtuk, hogy az iskolákban és a kórházakban évek óta hiánycikk a vécépapír, ezért mégis megpróbáltuk szétosztani - tették közzé.

Közlésük szerint körülbelül 90 ezer tekercset kaptak óvodák, bölcsődék, tanodák, egyházak, iskolák, és titokban két rendőrőrs is. Ez szép szám, különösen annak fényében, hogy az anti-orbánista feliratok miatt több intézmény nem fogadhatta el hivatalosan a felajánlásukat, akkor sem, ha szükségük lett volna rá. Így volt olyan kórház, ahová a párt „passzivitásainak” kellett becsempésznie a vécépapírt. Budapesten 21 helyszínen osztottak, országszerte további tizenhat városban szórták szét a központi helyeken, Borsodba tíz falu szegregátumába vittek bellőle és 73 magánszemély kapott tőlük ingyen, online igénylés útján. Lehetett kérni önkéntes pénzadományból is, a befolyt összegek javarészét a kata-tüntetéseken kiosztott bírságok átválalására fordították.

- zárul a Facebook-poszt.