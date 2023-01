nepszava.hu;

Oroszország;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;

2023-01-06 19:00:00

„Remegnek, ha egyenruhát látnak, nacionalisták és egoisták” – ez a hivatalos vélemény Oroszországban a magyarokról

Ó, és az, hogy egykori nácik lázadása volt az 1956-os forradalom.

A magyarok nem szeretik, ha valaki kívülről beavatkozik az ügyeikbe – ez annak az írásnak az egyik fő megállapítása, amelyet még az óév utolsó napjaiban tett közzé az orosz Ria Novoszty hírügynökség.

A cikket a hvg.hu szemlézte. Dmitrij Bavirin elemző idézte a magyar miniszterelnök azon megnyilvánulását, miszerint csak akkor lesz béke, ha azt Amerika is úgy akarja. „Orbán szerint is az USA felelős az ukrajnai háború eszkalációjáért, mert az USA az ukrán hadseregnek szánt fegyverszállítmányokkal csak olajat önt a tűzre” - fogalmazott a cikk szerzője, aki úgy látja, a magyar kormányfő nem első alkalommal száll szembe az ukrajnai „válság” nyugati értelmezésével, ugyanis a magyar kormányfő eddig minden oroszellenes EU-intézkedést kritizált. „Az Európai Bizottság megrendelésére készült felmérés szerint a görögöket és a bolgárokat leszámítva a magyar az EU-n belüli leginkább oroszbarát nemzet. A magyarok viszont nem bolgárok, görögök vagy éppen szerbek, akiknek szabadságát a szellemi rokonságból kiindulva az oroszok a saját vérükkel vívták ki, a történelmi tapasztalatok alapján a magyaroknak inkább gyűlölniük kellene az oroszokat” - magyarázza Dmitrij Bavirin.

Véleménye szerint a „fasiszta felkelés” egyik oka, hogy az akkori magyar vezetés elnyomó politikát folytatott, s a „hatalom a legtehetségtelenebb, és főként nemzeti kisebbségekből kikerülő politikusok kezébe került”. Utóbbi megállapítás egyértelműen a zsidókra tesz utalást, ám gyaníthatóan a szerző nem szeretett volna nyíltan antiszemita lenni.

Az „elemző” azzal magyarázta az Orbán-kormány nyílt oroszbarátságát, hogy a magyarok nem szeretik, ha bárki beleszól abba, miképp intézik ügyeiket.

„A csodálatos módon Európa közepén megmaradt finnugor magyarság mindig is könnyen meg tudta különböztetni magát az idegenektől, és az idegeneket nem is nagyon szereti. A magyarok nacionalisták, tulajdonosi szemléletűek és egoisták. Nem örülnek a jöttmenteknek, különösen nem a muszlimoknak. A magyarokat egyszerre jellemzi a nagyhatalmi komplexus és a megosztott nép szindróma. Remegnek, ha egyenruhát és kitüntetéseket látnak, és mindent imádnak, aminek köze van a hadseregekhez. A legdurvább embereket is kultusz övezi, ha azok hagyják őket magyar módon élni. Emellett elutasítanak minden olyan politikát, ami ellentétes különleges nemzeti érdekeikkel. A diktátumok ellen pedig készek elkeseredetten és keményen harcolni” – lát bennünket az elemző. Hozzáteszi, egész Európából hiányzik ez a fajta büszkeség. Ez a különbség egy valódi hagyományokkal és történelemmel rendelkező nép és a „kiskorú” nemzetek közt - utóbbival a balti államokra vagy éppen az ukránokra gondolt.

- vonja le a konklúziót Dmitrij Bavirin.