2023-01-08 19:30:00

Azonnal feladta LMBTQ-ellenes elveit a lengyel város, amint kiderült, hogy elveszítheti miattuk az EU-s forrásokat

Az új állásfoglalásukban már elítélnek mindenfajta diszkriminációt.

A körülbelül 40 ezres lélekszámú kelet-lengyelországi Świdnik városa - amely csaknem négy éve az elsők között nyilvánította magát LMBTQ-ideológiától mentesnek - egy éles váltással új nyilatkozatot fogadott el, amelyben kimondják, hogy mindenfajta diszkriminációt elítélnek, külön kiemelve a szexuális kisebbségekre vonatkozót is.

A nem mindennapi fordulatnak a Notes From Poland szerint egészen kézzelfogható oka van, a kormánypárti vezetésű önkormányzat attól tartott, hogy a LMBTQ-ellenes állásfoglalásai miatt eurómillióktól eshet el a település. A lap felidézi, hogy 2021-ben Świdnik városa már elbukott 40 millió złotynyi támogatást a Norvég Alapból, miután az oslói kormány megvonta a támogatást az LMBTQ-ellenes nyilatkozatot elfogadó lengyel településektől.

Az „alapvető jogok és szabadságok védelméről” szóló, 2022. december végén elfogadott új nyilatkozat ezért már merőben máshogy fogalmaz: egyrészt kimondja, hogy „minden ember méltósága különleges védelem alatt álló elidegeníthetetlen érték”, másrészt deklarálja „a nemen, fajon, etnikai származáson, nemzetiségen, valláson, felekezeten, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés minden formájával szembeni ellenállást”.

„A péznek nincs szaga” - jelentette ki Mariusz Wilk, a város önkormányzatának ellenzéki frakcióvezetője. Szerinte Świdnik költségvetése az uniós források nélkül nehéz helyzetbe kerülne, ezért döntöttek a változtatásról. Állítólag egy zárt ülésen közölték is a tanácsosok, hogy az uniós források érdekében váltanak. A Notes From Poland megjegyzi, hogy nem a Lublini vajdaságban található város az első, amely ez okból hoz ilyen döntést, bár több település a pénzügyi és jogi fenyegetések ellenére is kitart az álláspontja mellett.

Marcin Magier, Świdnik kormánypárti képviselője az új nyilatkozatról úgy vélekedett, hogy az egyszerre tükrözi „az olyan értékeket, mint a tolerancia és a kisebbségi jogok tisztelete, de a családdal és a szülőséggel kapcsolatos értékeket is”.