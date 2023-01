P. L.;

oktatás;hideg;Szombathely;általános iskola;

2023-01-10 18:19:00

11 fokban, kabátban ülve tanulnak a gyerekek egy szombathelyi általános iskolában

Az osztályokat a melegebb tantermekbe próbálják költöztetni, de nincs annyi, amennyire szükség lenne.

11 fok van a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola egyes tantermeiben, miután radiátorszelepeket cseréltek a téli szünetben - írja a nyugat.hu.

Németh Lászlóné, a szülői munkaközösség tagja felháborodottan számolt be a lapnak: úgy tudja, légteleníteni kellene a rendszert, ennek hiányában ugyanis nincs fűtés. Több szülő nem is engedte iskolába a gyerekét, maga is csak azért, mert nehezen tudja megoldani az otthoni felügyeletet. Fotókat is mutatott, amin az látszott, hogy a gyerekek kabátban, sapkában vannak az osztályteremben. Németh Lászlóné szerint az iskola vezetése megpróbálja megoldani a helyzetet, egyeztettek a tankerülettel is.

A Szombathelyi Tankerületi Központ a nyugat.hu kérdésére úgy válaszolt, folyamatosan dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb idő, 1-2 nap alatt megoldódjon a probléma. Azt is közölték, hogy csak az iskola egyik részében van hideg, az intézményvezető pedig átszervezi az oktatást addig.

Németh Gábor igazgató a lapnak azt mondta, vannak olyan termek, ahol 18 fok van, de van, ahol csak 10-11 fok. Az osztályokat a melegebb tantermekbe próbálják költöztetni, de nincs belőlük annyi, amennyire szükség lenne.