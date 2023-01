Kuklai Katalin;

repülőtér;elkobzás;

2023-01-10 19:03:00

Mákdaráló és féktárcsa a kézi poggyászban: naponta 5-6 köbméternyi tiltott tárgyat koboznak el a budapesti repülőtéren az utasoktól

Ezeket speciális raktárban őrzik meg, majd megsemmisítik.

Nem tudni, milyen megfontolásból akart valaki magával vinni a repülőgépre egy féktárcsát, másvalaki egy mákdarálót, mindenesetre ezek a tárgyak is a Budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren maradtak. „Európai uniós rendelet szabályozza, hogy az utasok milyen tárgyakat vihetnek magukkal a repülőgépre és miket nem. Ennek megfelelően és a magyar hatóságok ajánlásait is figyelembe véve járunk el” – mondta lapunknak Valentínyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese. „A szabályozás oka, hogy ezek a tárgyak veszélyt jelenthetnek, ezért mindent, ami a testi épséget vagy a repülőgép biztonságát veszélyezteti, valamint a nyugalom megzavarására alkalmas, tilos a repülős utazásra magunkkal hozni.”

A tárgyakat három csoportba oszthatjuk abból a szempontból, hogy repülőgépen magunkkal vihetjük-e őket. A legszigorúbban szabályozott csoport, amit sem a fedélzeten, sem a feladott poggyászban nem szállíthatunk. Ide tartoznak a gyúlékony anyagok, a lőszer, tűzijáték, robbanószerek. A következő csoport, amit a kézipoggyászban nem szállíthatunk, de a feladott csomagban igen: a lőfegyverek (kizárólag engedéllyel), a kábító eszközök, a hegyes végű, éles szélű tárgyak, mint például a borotvapenge, bizonyos kéziszerszámok, tompa eszközök – például baseballütő. Ugyancsak szállítható a feladott poggyászban (a teljesség igénye nélkül) folyadék 100 ml-t meghaladó mennyiségben, bilincs, súlyzó, húsklopfoló, daráló, gördeszka, roller, korcsolya, a sátrat a földhöz rögzítő hegyes végű vas, de fontos tudni, hogy ezek szintén nem vihetők fel a fedélzetre kézipoggyászban.

A repülőtéri ellenőrzés során a fedélzetre fel nem vihető dolgokat természetesen elkobozzák. Legtöbben még mindig folyadékokat próbálnak magukkal vinni – ásványvizet, üdítőt, alkoholt, tusfürdőt, parfümöt, borotvahabot, testápolót, naptejet, joghurtot, illetve májkrémet (erről sokan nem is gondolják, hogy ide sorolandó). A második leggyakoribb csoport a szúró-vágó eszközök: kés, olló, borotvapenge, sniccer.

Mivel ezek megtévesztésre alkalmasak, szintén a reptéri kukákban landolnak. Időnként még a sokat tapasztalt repülőtéri dolgozókat is meghökkenti, mi mindent próbálnak az utasok a fedélzetre vinni magukkal. Valentínyi Katalin beszámolt róla, hogy az öntöttvasból készült vasaló szinte már meg sem lepi őket, de koboztak már el téglát, kürtőskalács-készítő készletet, bárdot és mindenféle szerszámot is az utasoktól.

Az elkobzott holmik közül a folyadékokat az erre kijelölt kukába dobják. Az utasbiztonsági ellenőrzőpontokon jelenleg naponta 5-6 konténernyi (azaz 5-6 köbméternyi) hulladék keletkezik, ez a járvány előtt, vagyis a normál utasforgalmi időszakban még körülbelül 8 konténernyi volt. Az elkobzott szúró-vágó eszközöket külön ládákban, úgynevezett veszélyeseszköz-tárolókban gyűjtik, amelyeket a Repülőtéri Rendőrség jelenlétében ürítenek ki. Ha az utas kidobja az elkobzott tárgyat, azzal lemond róla. Az elkobzott tárgyakat egy biztonsági cég speciális raktárban őrzi, amiket bizonyos időközönként elszállítanak, és megsemmisítik.

Nemcsak a kézipoggyászt ellenőrzik, hanem a feladott csomagokat is, és ezekben is gyakran találnak olyan tárgyakat, amiket kénytelenek elkobozni. Ha a feladott poggyászok átvilágításnál olyan tárgyat fedez fel a biztonsági szolgálat, amely pontosabb ellenőrzést kíván, a csomag tulajdonosát visszakísérik az ellenőrzési ponthoz, és megkérik a csomag kinyitására, és a jelenlétében ellenőrzik annak tartalmát. Ha a csomag tulajdonosát nem sikerül felkutatni, a poggyász felnyitását repülésbiztonsági okokból a tulajdonos jelenléte nélkül végre kell hajtani, de ennek szigorú szabályai vannak. A poggyásznyitást csak rendőr jelenlétében, az arra kijelölt helyen lehet felnyitni, és a folyamatot minden esetben CCTV kamerarendszer rögzíti. A nyitás tényéről és az eltávolított tárgyról egy kétnyelvű tájékoztató nyomtatványt helyeznek el a poggyászban, amelyen a tiltott tárgy tárolásáról is információt kaphat az utas. Az eltávolított tárgyat minimum egy hónapig megőrzik, és az utas kérésére visszaszolgáltatják.