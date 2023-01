P. L.;

2023-01-11 13:49:00

Öt évet kapott a diák, aki megkéselte a tanárát, mert hármast kapott matekból

A 17 éves elkövetőnek korábban nem voltak magatartásproblémái, ennek ellenére előre kitervelten hajtotta végre a bűncselekményt.

Első fokon öt év, fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a Győri Törvényszék azt a 17 éves diákot, aki egy matekhármas miatt késsel többször megszúrta és majdnem megölte a tanárnőjét - írta közleményében a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

A beszámoló szerint a fiú egy győri középiskolában tanult. Az eset előtt sosem volt probléma a magatartásával, tanulmányi eredménye kiemelkedő volt, amit azonban egy idő után egyre nehezebben tudott elérni, ez testi és lelki problémákba torkollott nála. 2019. december 5-én egy matekdolgozatára hármast kapott, amit azon túl, hogy gondot jelentett, hogy elmondja a szüleinek, annyira igazságtalannak érzett, hogy a tanóra végén elővette a zsebkését és a padtársa előtt kijelentette, hogy meg fogja szúrni a tanárnőt.

A tettet később végre is hajtotta. A pedagógus fizikaórát is tartott az osztálynak a nap folyamán, ekkor a diák az asztalához ment azzal, hogy valamit mutatni szeretne neki a füzetében, majd amikor a tanárnő olvasni kezdett, elővette a kést és megszúrta a hátát. Az erőszakot ezután is tovább folytatta: a tanárnő fájdalmában a földre rogyott, mire a diák mellé guggolt és kétszer a pedagógus nyaka és a mellkasa irányába szúrt, amit a nő karjaival hárított. Az osztálytársak megrémültek, néhányan azonban szerencsére időben a tanárnő segítségére siettek és véget vetettek az ámokfutásnak.

A bíróság közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt ítélte a fiút 5 év szabadságvesztésre, mellé pedig 2 év közügyektől eltiltást is kiszabott. Az ügyész súlyosbításért, a fiú és védője enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős. A vádhatóság indoklásában jelezte, hogy a diák cselekménye súlyosabb, mivel előre kitervelten, aljas indokból követte el, s kiemelte azt is, hogy a pedagógusok sérelmére elkövetett bűncselekmények egyre gyakoribbak, erre is figyelemmel az élet elleni bűncselekmény miatt súlyosabb büntetés indokolt.