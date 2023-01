nepszava.hu;

Ukrajna;civilek;Kijev;infrastruktúra;orosz-ukrán háború;rakétacsapás ;

2023-01-14 15:57:00

Légiradót fújtak Ukrajna nagy részén, miután reggel rakétaeső hullott Kijevre és környékére

Ukrán tisztviselők szerint még szombaton fel kell készülniük egy hatalmas orosz támadásra.

Felzúgtak a légitámadásokat jelző szirénák Ukrajna nagy részén szombat kora délután, ezzel egy időben Mikolajiv regionális kormányzója, Vitalij Kim elmondta, hogy orosz rakétákat lőttek Ukrajna déli része fölé, és 17 Tupoljev bombázót látott felszállni, de működik a légvédelem – jelentette a szombati háborús hírek sorában a Sky News. A reggeli órákban a fővárosra, Kijevre és Harkivra is rakétaeső hullott, elsősorban civil célpontokra, lakossági infrastruktúrára.

Maria Avdeeva az ukrajnai Európai Szakértői Szövetség kutatási igazgatója, biztonságpolitikai szakértő egy térképet is közölt a Twitteren, jelezve a légitámadások várható helyét.





Air raid in most of Ukraine. Massive missile launches possible. pic.twitter.com/aemUAlISjH — Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 14, 2023

Kijevben a város Dnyiproszkij kerületében történtek becsapódások még azelőtt, hogy megszólalhatott volna a légiriadót jelző sziréna. Kyrylo Timosenko, az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint kritikus infrastrukturális létesítmények voltak a célpontok, amelyek a város működését biztosítják. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko arra szólította fel az ott élőket, hogy maradjanak a menhelyeken.

Ukrajna Kijev megyei kormányzója, Olekszij Kuleba szerint a fővárost és környékét ért reggeli támadások nyomán 18 magánház és épület sérült meg. Személyi sérülés eddig nem volt, de a rakéták tetőket bontottak meg, a detonációk miatt sok ablak kitört. A közeli Kopiliv faluban ugyancsak a lakossági ellátást kiszolgáló létesítményekbe csapódtak be rakéták, egy helyen hatalmas kráter is keletkezett. Eközben Ukrajna középső Cserkaszi régiójában lakókat arra figyelmeztették a hatóságok, hogy Oroszország még szombaton hatalmas rakétacsapást indíthat arra a területre is.

A legfrisseb jelentések szerint a kelet-közép-ukrajnai Dnyipro városában tíz ember, köztük két gyermek is megsérült, amikor egy lakóházat ért orosz csapás. Az ukrán elnöki hivatal tájékoztatása szerint eddig 15 embert sikerült kimenteni a romok alól.