Rónay Tamás;

Ukrajna;Olaszország;Mario Draghi;Giorgia Meloni;

2023-01-16 17:57:00

Nem lelkendeznek Giorgia Meloni koalíciós partnerei azért, hogy Róma ismét fegyvereket szállítson Ukrajnának

Az olasz kormányfőnek le kell győznie a koalíciós partnerek ellenállását.

Ugyan az európai sajtóban általában Németországot ostorozzák amiatt, hogy lassan szánja rá magát a fegyverszállításra Ukrajnának, most éppen azért írnak negatív értelemben az országról, mert a Marder lánctalpas szállítójárművek után egyelőre nem hajlandó Leopard harckocsikat felajánlani Kijevnek, arról kevesebb szó esik, hogy az olasz fegyverszállítások nemhogy lelassultak, teljesen leálltak. Igaz, ez nem Giorgia Meloni kormányfő, hanem koalíciós partnerei bűne.

Pedig Meloni elődje, Mario Draghi többször is demonstrálta, mennyire szívén viseli Ukrajna, illetve az országnak szánt fegyverszállítások sorsát. Korábban Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök társaságában vonaton utazott Kijevbe, ahol Volodimir Zelenszkij elnök látta vendégül a triót. Ennek a vizitnek azonban nem csak Ukrajna szempontjából volt nagyon is komoly jelentősége. Azt mutatta, Itália visszakerült az őt megillető helyre, ismét méltán említhetik egy lapon Berlinnel és Párizzsal. Az Egyesült Államok is elégedetten szemlélte, hogy az Európai Unió három oly fontos szereplője közösen lép fel Kijev érdekében. Draghi szavait tettek is követték: először a hidegháborús korszakból származó régi hadianyagokat, majd modernebb felszereléseket szállított hazája Ukrajnának.

A trió látogatására még hat hónappal ezelőtt került sor, a Kijevbe tartó vonat azonban időközben elakadt. Azóta ugyanis kormányváltás történt Rómában, s hatalomba került két olyan politikus, Matteo Salvini a Liga és Silvio Berlusconi a Forza Italia elnöke személyében, akik jó kapcsolatokat ápoltak a Kreml urával, sőt, egykor még kérkedtek is azzal, milyen szívesen látott vendégnek számítanak az orosz fővárosban.

Meloni ugyan hamar és egyértelműen Ukrajna mellé állt, a további fegyverszállításokhoz szükséges kormányrendelet azonban még mindig várat magára. Eredetileg decemberre tervezték az elfogadását, de most már februárra halasztották. Ezzel Olaszország lemaradt a többi állam mögött, hiszen Franciaország, Németország, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is a közelmúltban bejelentették, hogy páncélozott harcjárműveket szállítanak.

A Berlusconi pártjához, a Forza Italiához tartozó Stefania Craxi, a szenátus külpolitikai bizottságának elnöke ugyanakkor a La Repubblica című lapban kizárta a lehetőségét annak, hogy pártja áll majd a fegyverszállítások útjába.

Olaszország nem tankokkal, hanem a modern francia Samp/T légvédelmi rendszerrel segítheti Ukrajnát: az olasz hadsereg öt működőképes üteggel és egy kiképzőegységgel rendelkezik belőle. A franciák által „MAMBÁ”-nak nevezett rendszer különösen alkalmas a repülőgépekkel, pilóta nélküli járművekkel, cirkálórakétákkal, 600 km hatótávolságú ballisztikus rakétákkal, vagy drónokkal történő támadások elleni védelemre. Ukrajna számára tehát létfontosságú lenne ez az eszköz. A rendszer elsősorban a hadszíntéren elhelyezkedő kiemelten fontos objektumok (például repülőterek) oltalmára alkalmas. A rendszert úgy tervezték, hogy zavaró környezetben is működőképes legyen. A francia légierő 2011 februárjában a Volfa nevű gyakorlat után telepített egy MAMBA egységet a Deauville-i G8 csúcstalálkozó védelmére. 2012 júniusában pedig az Olasz Hadsereg állította fel első SAMP/T ezredét Mantovában.

A gond az, hiába rendelkezik több üteggel Olaszország, két rendszer az ország határain kívül üzemel, kettő pedig karbantartási munkálatok miatt nem működik. Ezért az olasz tábornokok attól tartanak, ha lemondanának Ukrajna számára akár egy rendszerről is, akkor annak az olasz légvédelem látná kárát. Az Egyesült Államok azonban azt állítja, felesleges Róma aggodalma, a NATO nem hagyná védtelenül az olasz légteret, ha ezeket a rendszereket Ukrajnának szállítanák.

Olaszország nem túl nagy lelkesedésének másik oka a magas költség. Ezek a rendszerek ugyanis rendkívül drágák. Az Ukrajnába tervezett szállítás értékét 250 millió euróra becsülik. Ezen túlmenően egyes alkatrészeket és lőszereket nyilvánvalóan továbbra is Franciaországban kell megrendelni. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter már néhány hete pénzügyi segítséget követelt az Európai Uniótól azoknak az országoknak, amelyek támogatják Ukrajnát, emlékeztetett a Neue Zürcher Zeitung.

Giorgia Meloninak tehát le kell győznie a koalíciós partnerek ellenállását, amíg a rendelet életbe lép. Az olasz kormányfő bejelentette, még az orosz invázió február 24-i évfordulója előtt Kijevbe utazik. Nyilvánvalóan nem akar üres kézzel az ukrán fővárosba utazni.