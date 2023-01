nepszava.hu;

2023-01-15 19:44:00

Néhány napja még „az emberiséget fenyegető szörnyekkel” akart megküzdeni az újbudai rendőrgyilkos

Legalábbis ezt mondta, amikor be akart mászni a Magyar Honvédség szolnoki laktanyájába.

Egyre gyűlnek azok a meghökkentő információk, amelyek szép lassan megmutatják, mi vezetett odáig, hogy Sz. Szilárd csütörtök éjszaka meggyilkolta Baumann Péter rendőrt a XI. kerületben, egy Fehérvári úti lépcsőházban.

A Blikk most arról számolt be, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a gyilkosság előtti napokban Szolnokon intézkedtek vele szemben. Ugyanis a drog hatása alatt lévő férfi a lap információi szerint megállt a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázisánál, ahol szeretett volna bemászni a kerítésen. Ezt követően szóváltásba keveredett a fegyveres biztonsági őrrel, aki megakadályozta, hogy bejusson, majd rendőrt hívott hozzá. Ők elfogták a férfit, majd garázdaság gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.

Sz. Szilárd azt mondta,

Állítása szerint a gyilkosság előtt is démonokat látott, s ezért tört be a felette lakó, ápolásra szoruló, amputált lábú hölgyhöz. Ügyvédje az állami tévének azt mondta, védence vasárnap tett vallomásában azt mondta, hogy aggasztó, nyöszörgő hangokat hallott a felette lakó idős hölgy lakásából kiszűrődni, emiatt törte be az ajtót. Nyilatkozata szerint a kést is ekkor vette magához, hogy esetlegesen meg tudja védeni az idős hölgyet, ám később önként átadta a kést az ő segélyhívására kiérkező rendőröknek - magyarázta Mikófalvi Ádám.

A gyilkos volt kollégája sem fukarkodott a jelzőkkel. – Ő maga a démon, az ördög! – jelentette ki a Blikknek nyilatkozva. Mint mondta, négy éve szakította meg vele a kapcsolatot azért, mert megbízhatatlannak és kiszámíthatatlannak tartotta. – Pénze mindig volt, feketén dolgozott, elvállalt mindent, ahhoz értett, hogy jó szakembereket szedjen össze. Ő maga viszont órákat késett, sokszor volt kába, zavart és agresszív - mondta el Sári György. – Hamar begurult, szó szerint elgurult a gyógyszere, mert ilyenkor mindig bekapott valami titokzatos tablettát, amitől lehiggadt. Ám ha nem volt nála a szerből, akkor úgy beszélt az emberekkel, főleg a fiatalokkal, mint a legrosszabb náci tiszt, fröcsögve, gyűlölködve. Tartott, félt tőle mindenki, inkább kerültük, még akkor is ha jól fizetett.

Mint beszámoltunk róla, vasárnap a bíróság elrendelte Sz. Szilárd letartóztatását. Ennek helyeként az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki.