Danó Anna;

reform;Pintér Sándor;Belügyminisztérium;orvosi ügyelet;

2023-01-16 05:55:00

Azt a hajdú-bihari próbaprogramot is átalakítják, amelyre az ügyeleti reformot alapozzák, még a háziorvosok sem tudják, néhány hét múlva mi lesz itt

Átalakítják Hajdú-Biharban azt az orvosi ügyeleti próbaprogramot, amire az országos rendszer újraszervezését alapozták volna – tudta meg a Népszava.

Minden megyében egy hónap felkészülési időt kapnak a polgárok az új orvosi ügyeleti rendszer bevezetése előtt – ezt ígérte érdeklődésünkre az Országos Mentőszolgálat. Fokozatosan fogják bevezetni az új rendszert, de azt nem árulták el, hogy milyen sorrendben. Megyénként haladnak, és 2023 végéig mindenhol áttérnek, kivéve Budapestet. Mint írták: „A vármegyék bekapcsolódási sorrendjét és a kapcsolódó folyamatokat részletes terv tartalmazza, ami az adminisztratív folyamatok függvényében még változhat.” Azt azonban megígérték, hogy a belügyminiszter 30 nappal korábban tudatja, hogy éppen melyik vármegyén lesz a sor.

Egy január elsejétől hatályos jogszabály alapján – mint arról korábban részletesen írtunk – a kormányzat alaposan átszabja a háziorvosi ellátást, benne az alapellátási ügyeleti rendszert. E szerint Budapest kivételével az Országos Mentőszolgálatra (OMSZ) bízná a feladat megszervezését. A lakosság által most még elérhető ügyeleti pontok mintegy harmada megszűnik. A jövőben országosan 81 járásnak lenne összesen 102 ügyeleti központja. Akad majd olyan járás ahol nem lesz ügyeleti pont. Több megyében a mostani csaknem tucatnyi orvosi ügyeleti pontból legfeljebb 3-4 maradna. Ám ahol marad ilyen pont, ott az adott járás háziorvosai, saját asszisztenseikkel is fogadnák az ügyeleti helyszínen a betegeket.

A koncepció bírálói szerint mindez főként az aprófalvas megyékben komoly betegbiztonsági kockázatot is jelenthet. Az új rendben a háziorvos nyolctól délután négyig a rendelőjében dolgozna, négytől este tízig, illetve hétvégén és ünnepnapokon beosztható lenne a 81 járási egészségközpont valamelyikébe ügyelni. A tervezet készítői úgy becsülték, hogy járásonként 1,5-2 hétköznapi délutános műszak jutna egy-egy háziorvosra.

Az Országos Mentőszolgálat lapunknak küldött válasza szerint a Hajdú-Bihar megyei modellprogram igazolta az egységes, OMSZ által koordinált ügyeleti rendszer előnyeit. Ugyanakkor szakemberek már korábban szóvá tették, hogy ennek a pilotnak a részletes, nyilvános értékelés nem történt meg, az adati nem hozzáférhetőek. Egyúttal arra is emlékeztettek, hogy a hajdú-bihari kísérletben az OMSZ egyedül látta el az ügyeleti feladatokat és meg sem próbálták a háziorvosok bevonását ebbe a feladatba. Tehát a most bevezetendő új rendszert a gyakorlatban még sehol sem tesztelték.

Lapunknak több hajdú-bihari háziorvos is azt mondta: mindenféle szóbeszédet hallani, de konkrétumról senki nem tud semmit, még azok a háziorvosok sem, akik szerződéses formában most is részt vesznek a mentők másfél éve zajló pilotjában.

- Január végéig meghosszabbították a OMSZ Hajdú-Bihar vármegyei próbaprogramját – mondta lapunknak a megyében háziorvosként praktizáló Szabad Zoltán, aki egyben a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke. Hozzátette:

Úgy tudja: a megye a pilotprogamban működtetett 24 ügyeleti pontjából az átalakítás után mindössze 10 olyan marad, ahol délután négytől este tízig lesz orvos. Este tíztől reggel nyolcig pedig csak öt helyen érhető majd el gyógyító. Ha az eddig kiszivárgott hírek igazak, akkor például a 30 ezer ember által lakott Hajdúböszörményben csak este tízig lesz elérhető az orvos, éjszaka már nem. Helyi történet, hogy hasmenéses beteg az éjszaka kellős közepén beállított a pilot-programként ismert ügyeletre, ahol nem orvos, hanem úgynevezett magasan képzett mentőtiszt fogadta a pácienseket, de ő nem írhatott gyógyszert. Ezért átküldte a beteget egy másik városba, a „legközelebbi” ügyeleti pontra, ahol volt orvos és ő írta fel a gyógyszert. Gyógyszertárat viszont az illető csak egy harmadik városban talált.

Szabad Zoltán hozzátette: a betegek mellett igencsak sürgető lenne a háziorvosok tájékoztatása is. Az új rendszerben új feladatellátási szerződést is kell kötniük. Eddig ezt az önkormányzatokkal kötötték meg, a jövőben viszont az Országos Kórházi Főigazgatóság is szerződő félként bekerül az önkormányzatokkal megújítandó kontraktusokba. Ezt a szerződéstervezetet mindenki nagyon várja. Most senki nem tudja, hogy szűnik majd meg az önkormányzatokkal érvényben lévő megállapodás, de azt sem, hogy mi lesz akkor, ha az újban megfogalmazott feltételeket valaki nem tudja majd vállalni.

A szerződésekkel kapcsolatos kérdésünkre az Országos Mentőszolgálat szóvivője csak annyit válaszolt, hogy az ügyeleti feladatokra a háziorvosok közvetlenül az OMSZ-szal fognak szerződni és ennek az előkészítése zajlik.