2023-01-16 10:41:00

Megtalálták a lezuhant nepáli utasszállító feketedobozát, 68-an haltak meg a repülőgépszerencsétlenségben

A mentést a tűz és a köd is nehezítette a katasztrófa helyszínén, egy meredek szurdokban.

Összesen 68 ember vesztette életét vesztette a vasárnap történt nepáli repülőgép-balesetben, a helyi rendőrség hétfőn azt közölte, nem számítanak több túlélőre – számolt be a fejleményekről a The Guardian. A fedélzetén 72 emberrel lezuhant utasszállító, ahogy arról a Népszava is beszámolt, a Yeti Airlines egyik járata volt, és hétfőn azt is bejelentették a hatóságok, jó állapotban megtalálták a gép feketedobozát és a pilótafülke hangrögzítőjét.

Az ATR 72-es a fővárosból, Katmanduból indult, és helyi idő szerint vasárnap délelőtt 11 óra előtt belezuhant a Pokhara vadonatúj nemzetközi repülőtere és a régi belföldi repülőtere közötti szorosba. Sudarshan Bartaula, a Yeti Airlines szóvivője az AFP-nek elmondta, hogy a fedélzeten tartózkodott 15 külföldi közül öt indiai, négy orosz, két dél-koreai volt és egy-egy utas Argentínából, Ausztráliából, Franciaországból és Írországból érkezett, a többiek nepáliak voltak.

Nepálban hétfőre gyásznapot hirdettek; ez volt az elmúlt három évtized legsúlyosabb légi katasztrófája. A rendőrség kiemelte, hogy a szurdokba zuhanó repülőgép darabokra tört, majd lángokba borult, maradványai szétszóródtak. A katonák kötelekkel és hordágyakkal hozták ki a holttesteket a 300 méter mély szakadékból vasárnap késő estig, a kutatás hétfőn is folytatódott.

A hatóságok eddig 63 holttestet küldtek el azonosításra, de a mentők munkáját nem csak a baleset után keletkezett hatalmas tűz és füst, de a később leereszkedett köd is akadályozta, ami miatt egy időre le is állt a kutatás.

A The Guardian a történtek kapcsán hozzátette, Nepál légi ipara, az utas- és teherszállítás mellett külön iparág lett a hegymászók repültetése, azonban az elégtelen képzés és karbantartás miatt egyre romlott a repülésbiztonság. Emiatt az Európai Unió már korábban minden nepáli fuvarozót kitiltott légteréből.

Nepálban találhatók a világ legtávolabbi és legbonyolultabb kifutói is, amelyeket hófödte csúcsok szegélyeznek, amelyek megközelítée még a tapasztalt pilóták számára is kihívást jelentenek, nem beszélve a szeszélyes időjárásról, a gyakori és sűrű ködökről.

Nepál legsúlyosabb légibalesete 1992-ben történt, amikor a Pakistan International Airlines repülőgépének mind a 167 embere meghalt, amikor az lezuhant Katmandu felé közeledve. Az elmúlt 23 évben csaknem 350-en haltak meg repülőgép- vagy helikopter-balesetben Nepálban, ahol a világ 14 legmagasabb hegye közül nyolc található, köztük az Mount Everest.