Doros Judit;

Jászberény;

2023-01-17 06:00:00

"A Fidesznek van mit átgondolnia, nem lenne meglepő, ha Pócs János kapna majd kemény kérdéseket a pártközpontból"

Elsöprő győzelmet aratott az ellenzéki összefogás a jászberényi időközi választáson: nemcsak ők adják a polgármestert, de a testületben is jelentős többséget szereztek. A kormánypárt által támogatott jelöltnek a közösségi profilját is letörölték.

– A Fidesz jászberényi szervezete azóta nem tud talpra állni, hogy az Electrolux gyár mintegy 800 fős elbocsátást jelentett be 2019 nyarán. Feltűnő, hogy az azóta eltelt időszak végén, a vasárnapi választáson a Fidesz önkormányzati képviselőinek létszáma jelentősen csökkent: 2019-ben még 7 fővel voltak jelent a helyi képviselő-testületben, az időközi választáson ez 4 főre olvadt. Az is figyelemreméltó, hogy Budai Lóránt képes volt megőrizni magas támogatottságát az elmúlt három évben: a megismételt 2019-es polgármester-választáson több mint 8 ezer szavazatot kapott, a 2023-as január 15-i választáson pedig 8 267 szavazatot szerzett – összegezte a jászberényi vasárnapi időközi választás eredményeit lapunknak Nagy Attila Tibor politikai elemző. (A 2019-es voksoláson azért kellett második fordulót tartani, mert a Fidesz megóvta az eredményt: első körben ugyanis csak 14 szavazat volt a különbség a győztes új és a második helyre szorult régi polgármester, a fideszes Szabó Tamás között. A megismételt választáson azonban már több mint háromezres szavazatkülönbséggel futott be Budai Lóránt).

Az elemző szerint országos és helyi hatások egyaránt szerepet játszottak az eredményben. – A már említett elbocsátások mellett a magas infláció Jászberényben is érezteti hatását, és ez figyelmeztetés a kormánypárt felé is, hiszen nem egy nagyvárosban, hanem vidéki kisebb városban szenvedett vereséget. Ami a helyi hatásokat illeti: az ellenzék ügyesen helyi egyesület mögé bújt, a pártnevek eltűntek, maga a polgármester sem jobbikosként tüntette fel magát. Vélhetően nem volt elég beágyazott, elismert a Fidesz által támogatott polgármester-jelölt, aki simán kikapott. A Fidesznek van mit átgondolnia, nem lenne meglepő, ha a helyi országgyűlési képviselő, Pócs János kapna majd kemény kérdéseket a pártközpontból a rossz választási szereplésért – mondta Nagy Attila Tibor. Az elemző ugyanakkor hozzátette hozzátette:

A választói mintavétel nem országosan reprezentatív, ráadásul nem egy 80-100 ezer fős egyéni országgyűlési választókerületről, hanem annál jóval kisebb, mintegy 21 ezer választópolgárt magában foglaló szavazóréteg aktív szerepléséről van szó Jászberény esetében. Ám kár volna tagadni – jegyezte meg -, hogy mivel a jászberényi választás országos figyelmet kapott, a Fidesznek rosszul jött ez a helyi vereség országosan is.

Úgy tűnik, épp ezért a Fidesz még a nyomait is igyekszik eltüntetni a kínos kudarcnak, legalábbis erre utal, hogy még a hivatalos végeredmény kihirdetése előtt „eltűnt” a párt által támogatott jelölt, Besenyi Orsolya, a helyi kórház orvosigazgatója, fül-orr-gégész politikusi profilja a Facebookról – vette észre a Telex. Nemcsak az ő oldala vált köddé, de a Fidesz jászsági oldaláról is törölték a korábbi posztokat, miután a Közösen Jászberényért Egyesület színeiben induló jobbikos polgármesterjelölt több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint a Fidesz–KDNP által támogatott jelölt. Megkerestük Besenyi Orsolyát, hogy értékelje a választási eredményt, és indokolja meg, miért törölték ki oly hirtelen a kampányra felépített „arculatát”, de nem válaszolt.

Az irányításhoz meggyőző többségük van, és így abban bízik, elkerülhetőek lesznek a parttalan viták, könnyebb lesz meghozni a város érdekében a döntéseket.

Az újonnan megválasztott képviselő-testületben a polgármesterrel együtt tizenegy tagú lesz a Közösen Jászberényért Egyesület frakciója, míg a Fidesz–KDNP négy helyet szerzett a kompenzációs listáról. A Mi Hazánk Mozgalom, amelynek korábban egy képviselője volt a közgyűlésben, most nem kapott helyet a testületben.

Bethlendy Béla középiskolai tanár, az MSZP tagja, aki a Közösen Jászberényért Egyesület színeiben jutott be ismét az önkormányzatba, lapunknak azt mondta: a mostani választás elsöprő sikerének titka az, hogy ők 2019 óta igazolják, komolyan veszik a lakosság igényeit, s nem a fejük felett akarnak dönteni, rájuk erőltetve egyfajta központi, vagy pártakaratot, hanem minden fontosabb ügyben megkérdezték a véleményüket. Mivel a helyi televíziót és rádiót is a Fidesz uralja szavai szerint, így ezt a fajta kommunikációt jellemzően a közösségi oldalakon, és személyesen, a városban járva-kelve, az itt élőkkel beszélgetve folytatták. Arra kérdésünkre, milyen lesz a DK nélküli önkormányzat működése – a párt nem indított jelöltet, néhány aktivistájuk függetlenként mérette ugyan meg magát, de nem jutott be a testületbe – azt felelte: igazából nem a párt, hanem a korábbi alpolgármester, Gedei József „nélküli” lesz az önkormányzat, bár tény, hogy nemcsak ő, de a párttal korábban szimpatizáló tagok is hátat fordítottak az összefogást működtető egyesületnek. Ennek ellenére a DK szimpatizánsait ugyanúgy képviselik, mint a többi városlakót, hiszen a helyi érdekek számítanak mindenek felett – tette hozzá.