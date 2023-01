nepszava.hu;

2023-01-17 15:16:00

A frissen lopott mellényén felejtette az árcédulát egy tatabányai férfi, de felvette és azonnal sétálgatni indult benne

Ijedtében egy másik bűncselekményt is bevallott, miután elkapták.

Január 16-án, hétfőn éppen egy tatabányai bevásárolóközpont parkolójában járőröztek a helyi rendőrök, amikor furcsa dologra lettek figyelmesek.

Gyanús lett nekik egy kék színű mellényt hordó férfi, ruháján pedig az árcédula még rajta volt. Azonnal kérdőre vonták a 24 éves férfit, mire elmondta, hogy

Nyomban előállították, majd a kihallgatás során azt is bevallotta, hogy a múlt héten egy, az internetre felkerült videón – amelyen egy idősebb emberrel összeverekedett – is ő látható. A gyanúsított azt is elmondta, hogy önként is megjelent volna a rendőrkapitányságon, hogy vallomást tegyen, azonban a rendőrök előbb elfogták. Ellene dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, illetve garázdaság elkövetése miatt indult büntetőeljárás - közölte oldalán a rendőrség.