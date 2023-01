nepszava.hu;

társasházak;megélhetés;közös költség;

2023-01-17 16:26:00

Elszállhat a közös költség ára, nem tudnak tovább spórolni a társasházak

Sőt, a kata eltörlése is a díjtételek emeléséhez vezet.

A közös költség ma már alsó hangon 10 ezer forinttól kezdődik, de háztól függően ez az összeg ennél sokkal magasabb is lehet, az idei emelkedés pedig még ezekhez adódik hozzá - mondta el az ATV Start című műsorában a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének elnöke.

Kaplonyi György kifejtette, az áremelkedésnek sok összetevője van.

A szakember szerint a legnagyobb baj az, hogy már nem lehet min spórolni. Megjegyezte, a koronavírus-járvány kitörésekor már megindult a takarékoskodás, s a társasházak amúgy is a nullszaldó közelében teljesítettek és nagyjából 5-10 százalékos tartalékot tudtak képezni. Kaplonyi György kijelentette, romlana az életminőség, hogy ha szűkebbre húznák a nadrágszíjat. Kapott kérdést arról is, hogy mi lesz azokkal, akik nem fizetik be a közös költséget. Erre azt mondta, hogy mindig lesznek ilyenek, de ha őket szemmel tartják, akkor nem lesz gond.

Az egyik legnagyobb kihívásnak azt tartja, hogy az elmúlt időkben nagyon sokan átálltak az elektromos fűtésre, ami túlterhelte a hálózatot, emiatt pedig sok tűz keletkezett. Éppen ezért a szervezet elnöke szerint a legnagyobb feladat az elektromos hálózat felújítása.