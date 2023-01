Gulyás Erika;

szakszervezet;MÁV;Magyar Posta;bérmegállapodás;

2023-01-17 19:52:00

Béralku pénz nélkül

Nem írtak alá semmiféle megállapodást a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF) kedd délelőtti ülésén a kormány, az állami vállalatok és a náluk működő szakszervezetek képviselői.

A Népszava által megkérdezett érdekvédők inkább protokolláris találkozónak nevezték az egyeztetést, amelynek mindössze annyi az eredménye, hogy a kormány megadta a felhatalmazást a MÁV-Volán csoport, illetve a Magyar Posta vezetőinek, hogy kezdjék meg a bértárgyalást a szakszervezetekkel és azt minél hamarabb zárják is le. Az állam alá tartozó vízügyi cégek érdekvédőivel a kormány képviselői tárgyalnak majd.

A találkozó végén a Munkástanácsok elnöke tette fel a mindenkit foglalkoztató kérdést, hogy vajon miből lesz fedezet a béremelésekre, hiszen az állami szolgáltatók vezetői korábban egybehangzóan állították: vállalatuk egyedül nem képes annyi pénzt előteremteni, ami fedezné az infláció mértékének megfelelő bértöbbletet. Fónagy János miniszterhelyettes Palkovics Imre kérdésére azt felelte: ahogy az állam eddig is mindig hozzájárult a bérmegállapodások megkötéséhez, a kormány most is helyt fog állni, ha cégen belül egyezségre jutnak a munkaadók és a munkavállalók.

Abban mind a három oldal egyetértett – hangsúlyozta lapunknak Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZ) elnöke –, hogy a 2021-ben megkötött három év alatt 15 százalékos keresetjavulást kínáló bérmegállapodást a gazdasági környezet gyökeres átalakulása felülírta, a 14,5 százalékos éves infláció mellett az idei évre megmaradt 2-5 százalékos lehetőség nem elfogadható. A vállalatok gazdasági helyzetének ismeretében a kormány is úgy gondolja, az inflációnak megfelelő mértékű és differenciált béremelésre van szükség ebben a vállalati körben is – emelte ki kérdéseinkre Fürjes József.

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ elnöke azonban hozzátette, hogy sem százalékos mértékről, sem egyösszegű emelésről nem hangzott el konkrét ígéret. A szakszervezeti követelések 15-20 százalék között mozognak, de a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke, Dobi István szerint többen hajlanak az egyösszegű emelésre, mert így nem az egyébként is magasabb fizetések növekednének még tovább, hanem elkezdődhetne a legkisebb bérek felzárkózása. A Postások Független Érdekvédelmi Szövetségét (POFÉSZ) vezető Pfeiffer Tamás a Népszava kérdésére elmondta, nem került szóba, hogy a bérek emelésének fedezete lehetne a dolgozók egy részének elbocsájtása, sőt a kormányoldal épp a foglalkoztatottság további javítását hangsúlyozta a célok között.

Információink szerint mind a MÁV-Volán csoportnál, mind pedig a Magyar Postánál csütörtökön kezdődnek el a bértárgyalások.