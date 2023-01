Földvári Zsuzsa (Bécs) írása a Népszavának;

színház;botrány;Ausztria;pedofília;Burgtheater;

2023-01-19 14:00:00

Hatalmas színházi pedofilbotrány sokkolja Ausztriát

Egy hete tartja izgalomban Ausztriát az ország leghíresebb színészének bukása. Florian Teichtmeistertől 58 ezer darab gyermekpornó felvételt kobzott el a rendőrség.

A 43 esztendős sztár az osztrák nemzeti színház, a Burgtheater vezető művésze, számos színdarab sikerre vivője. Nyomozója a Magyarországon is jól ismert Rex felügyelő filmsorozatnak, a Tetthelynek. A fűző (Corsage) című új filmben Sisi oldalán ő játssza Ferenc József császárt. A nemrégiben bemutatott mozifilmnek akkora a sikere, hogy Bécs jelölte az Oscar-díjra jelölt külföldi filmek 15-ös csoportjába.

A pedofíliát igazoló vádak nem most, hanem még 2021. szeptemberében bukkantak fel. Egészen pontosan ekkor talált néhány perverz fotót odahaza a színész akkori barátnője, aki rögtön elvitte a képeket a rendőrségre. Florian Teichtmeister állította, hogy a nő vádjaiból semmi sem igaz, pusztán bosszút akar állni, mert kapcsolatuk zátonyra futott. Bizonyíték gyanánt átadott a rendőrségnek egy okostelefont, amelyet ő gondosan megtisztított a terhelő fotóktól. Csak éppen azzal nem számolt, mint ahogyan osztrák politikusok is ezen buktak el az elmúlt években, hogy a rendőrség szakértői a semmiből is vissza tudják hozni az eltüntetett írásokat, fényképeket.

A diszkréten kezelt botrány természetesen azonnal kitudódott, de a kitűnő színész zseniálisan becsapta főnökeit, ezért egészen a múlt év végéig, mintha mi sem történt volna, újabb és újabb szerepeket kapott. Azt sem akarták elhinni, hogy a férfi rendszeresen verte a barátnőjét és szóban is bántalmazta.

Felettesei, köztük a Burgtheater igazgatója, Martin Kusej, akik mindvégig főszerepekkel tömte a színészt, arra hivatkoznak, hogy bizonyíték nem került a kezükbe, inkább neki hittek. Most aztán annál keményebben igyekeznek büntetni, mindenhonnan azonnal elbocsátották.

A korábban Alexander van der Bellen elnökkel dolgozó Andrea Mayer most bejelentette, hogy átfogó vizsgálatot indít a mulasztások miatt.

Florian Teichtmeister a bizonyítékok hatására elmondta, hogy 2008 óta gyűjt pedofil képeket, a fotók javát a a Darknetről szerezte be, de csak bámulta őket, nem adta tovább őket és nem is próbálkozott gyermekek megrontásával. Ebből annyi biztosan nem igaz, hogy a színészóriás még az utóbbi hónapokban is a forgatásokon résztvevő kiskorúakról készített felvételeket, otthon saját szöveggel egészítette ki ezeket.

A nyomozás lezárult, Florian Teichtmeistert február 8-án állítják bíróság elé. Két ügyvédet fogadott, az egyikük sokak döbbenetére Michael Rami, az alkotmánybíróság tagja. A közvélemény élesen támadja a jogászt, aki azzal érvel, hogy védence csak digitális térben hibázott, élő személy ellen nem vétett, soha nem kezdeményezett pedofil viszonyt. De nemcsak Michael Ramit támadja a sajtó, egyre többen firtatják, hogy miért tartott másfél évig a nyomozás, miért nem vonták ki a forgalomból a színészt. Van, aki arra emlékszik, hogy

Ausztriában 1994-ben megváltoztatták a pedofíliára vonatkozó jogszabályokat, fényképek nézegetéséért egy év börtön jár, s ha a gyűjtő maga is hozzájárul a gyűjtemény gazdagításához - mint ahogyan ez most az osztrák színészről kiderült -, két évet kaphat. De lehetővé tették azt is, hogy aki elismeri vonzalmát a 14 évesnél fiatalabbak, „jobb híján“ a pornografikusan ábrázoló felvételek, fotók és videók iránt, s önként jelentkezik terápiára, nem börtönre, hanem orvosi kezelésre ítélik. Úgy tűnik, rögvest az „őszinte megbánás“ irányába alakította figuráját, intenzív kokainfogyasztásával is felhagyott, komoly az esélye, hogy elzárás nélkül megússza kiderült elferdülését.

Bécsben a Falter című hetilap adatai szerint jelenleg 200 férfi jár anonim terápiára. 2022-ben közel 1750 esetet tárt fel a rendőrség, az online feljelentések száma viszont 33 ezerre tehető. A kiskorúak védelmére alakult bűnüldöző egység mindössze hat főből áll, a gyerekpornográfiai fogyasztóit roppant nehéz azonosítani. A pedofíliát nem lehet „kikezelni“, a pszichológiai munka az önfegyelem erősítésére irányul. A közvélemény nem toleráns, a börtönbüntetés szigorítását követeli.