2023-01-19 08:17:00

Váratlanul bejelentette a lemondását Új-Zéland miniszterelnöke

Nehéz öt év van a háta mögött, ő is csak ember - mondta Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök csütörtökön váratlanul bejelentette, hogy öt és fél év után lemond, február 7-én távozik a miniszterelnöki posztról.

A politikus könnyeivel küzdve jelentette be, „kifogyott az üzemanyagból”. Mint mondta, nehéz öt év van a háta mögött, s az esetleges találgatásokat elkerülendő, leszögezte, ő is csak ember, és úgy érzi, félre kell állnia. „A nyáron még abban bíztam, hogy sikerül nem csak egy évre, hanem még egy ciklusra felkészülnöm, mert ebben az évben erre lesz szükség, de nem voltam rá képes” - fogalmazott sajtótájékoztatóján a 42 éves, munkáspárti politikus.

A kormányzó új-zélandi Munkáspárt új vezetőjéről vasárnap döntenek. A párt új vezetője a következő, októberben tartandó általános választásokig miniszterelnök is lesz. Grant Robertson új-zélandi miniszterelnök-helyettes, közleményben tette világossá, hogy nem indul a Munkáspárt vezetői posztjáért. Ardern úgy vélte, pártja októberben ismét győzni fog. Azt is elmondta, alig várja, hogy lányával lehessen, amikor idén elkezdi az iskolát, és hozzátette, annak is eljött az ideje, hogy élettársával, Clarke Gayforddal összeházasodjanak.

Jacinda Ardern egyébként népszerű Új-Zélandon, vezetése alatt az ország példásan kezelte a koronavírus-pandémiát, a járvány nagyobb részében sikerült feltartóztatniuk a kórokozó terjedését, a halálesetek száma pedig minimális maradt az 5 millió lakosú országban. Világszerte elismerést aratott azzal is, amilyen empátiával kezelte az ország történetének súlyos tragédiáját, amikor is 2019-ben egy fehér felsőbbrendűséget hirdető terrorista Christchurch két mecsetében 51 embert meggyilkolt.

A kormányfő 2017. évi hivatalba lépésekor mindössze a 37. életévében járt, ezzel a világ legfiatalabb női miniszterelnökének számított. Azóta csak Sanna Marin finn kormányfő előzte meg ebben, aki 34 évesen lépett hivatalba 2019-ben. Jacinda Ardern emellett a második miniszterelnök, aki hivatali ideje alatt gyermeket szült.