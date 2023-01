P. L.;

Ingatlan;lakópark;üdülő;Csopak;

2023-01-19 14:08:00

Csopak vezetése szerint bomba ötlet lakóparkot felhúzni a Balaton és a Séd patak tőszomszédságába

Itt sem fog várhatóan növekedni a zöldterület.

Tíz éve parlagon hevert a csopaki Patakpart-üdülő néven emlegetett, nagy zöldterülettel körülvett telek. Miután a térség országgyűlési képviselője, a fideszes Kontrát Károly bejelentette, hogy a több mint 20 ezer négyzetméteren fekvő egykori állami üdülőt önkormányzati kézbe adja a kormány, egyes helyiek azt remélhették, hogy a teleknek hasznát veheti majd a közösség, esetleg a környék zöldebbé tételéhez járul majd hozzá. Csalódniuk kellett.

A 444 beszámolója szerint a csopaki önkormányzat tavaly novemberben zárt ülésen arról döntött, hogy 1,6 milliárd forintos kikiáltási áron árverésre bocsátják a Patakpart-üdülőt. A hirdetés szerint „A terület Csopak központi-déli részén, a 71-es főút és a Kőkorsó utca találkozásánál, a Balatontól 600 méterre található. Ezen a területen korábban üdülő működött, ami jelenleg Csopak Község Önkormányzatának tulajdonában található. A 6 helyrajzi számból álló telek összterülete 20123 m2, ebből 4 telek rendelkezik közútkapcsolattal. A terület pazar jellegzetességének számít a rajta hosszan keresztül csordogáló Séd patak. (...)”

Az ingatlan.comon is futó hirdetmény úgy fogalmaz, hogy „megőrzendő értéket képez a terület zöldterületi karakterisztikája, továbbá a Séd-patak és környezete”, ennek azonban némileg ellentmond, hogy a megfogalmazás szerint „a Patakpart üdülő területe kiváló lehetőségeket biztosít különböző ingatlanfejlesztésekhez. Akár turizmus céljára, akár lakópark létrehozásához”.

A cikk felidézi, hogy az esetleges ingatlanfejlesztés már csak abból a szempontból is visszás lehet, mert a környéken amúgy is nagy mértékben szaporodik a beton és csökken például a strandként használható szakasz is.