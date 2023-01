M.K.;

vádemelés;Alec Baldwin;Gondatlanságból elkövetett emberölés;

2023-01-19 20:11:00

Vádat emelnek Alec Baldwin ellen

A hollywoodi sztár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés lesz a vád.

Santa Fe város ügyészsége úgy látja, elég bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy vádat emeljenek Alec Baldwin színésszel szemben azért, mert 2021 októberében egy westernfilm forgatásán véletlenül lelőtte Halyna Hutchins operatőrt, aki belehalt a sérülésébe.

A hollywoodi sztár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés lesz a vád, és ugyanezzel vádolják a Rust című film stábjának egy másik munkatársát, a fegyverekért felelős Hannah Gutierrez-Reedet is.

A BBC cikke szerint gondatlanságból elkövetett emberülésért 18 hónap börtönbüntetés és 5000 dolláros pénzbírság járhat. A New York Times cikke szerint viszont ennél súlyosabb büntetést is kaphat, a fegyverhasználat miatt súlyosabb tényállás is felmerülhet, ami minimum öt év börtönt jelent.

Baldwin ügyvédje szerint védencének eszébe sem jutott, hogy a kellékpisztolyban éles lőszer lehet, hiszen miért is gondolta volna ezt egy filmforgatáson, ahol a kellékekért felelős munkatársak biztosították is arról, hogy a fegyverben nincs éles lőszer. Éppen ezért a színészt nem terheli felelősség a halálos tragédiáért.